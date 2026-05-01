di Gianna Placidi, Informazione scuola, 30.4.2026.
Poche novità per gli statali su TFR, contratti e salari.
Gli effetti delle disposizioni appaiono limitati e, in alcuni casi, puramente teorici.
Molte le attese dei lavoratori dipendenti, mai il recente decreto 1° Maggio, approvato dal Consiglio dei Ministri, introduce misure poco significative per i dipendenti pubblici, gli effetti delle disposizioni appaiono limitati e, in alcuni casi, puramente teorici.
Sul fronte salariale, il decreto rafforza la contrattazione collettiva senza introdurre un salario minimo legale per la PA. Interessante, invece, la previsione di un’anticipazione forfettaria in caso di ritardi nei rinnovi contrattuali, anche se resta da chiarire come si integrerà con l’Indennità di Vacanza Contrattuale.
Infine, le misure su parità e conciliazione vita-lavoro, sebbene rilevanti, sembrano rivolte principalmente al settore privato. Per gli statali, dunque, il decreto si traduce in un’occasione mancata per innovare realmente il sistema.
.
.
.
.
.
.
.Decreto 1° maggio 2026, cosa cambia per gli stipendi? ultima modifica: 2026-05-01T06:58:49+02:00 da