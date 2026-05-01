Un esempio emblematico è la norma sul TFR: l’opportunità di destinare le quote maturate ai fondi pensione risulta inapplicabile nel pubblico impiego. Questo perché il TFR nel settore pubblico è gestito in forma figurativa dall’INPS e non prevede accantonamenti liquidi immediatamente disponibili. Ancora più esclusi sono i lavoratori in regime di TFS.