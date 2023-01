di Laura Bombaci, La Tecnica della scuola, 24.1.2023.

Le novità per il mondo della scuola di questa settimana: come abbiamo già riportato, riprendono questa settimana, il 24, il 25 e il 26 gennaio, gli incontri tra Aran e sindacati per la chiusura della parte normativa del contratto scuola. Di cosa si discuterà?

Sotto i riflettori ci sono anche le decine di emendamenti per la scuola nel decreto Milleproroghe, in procinto di essere valutati dal Senato: ci saranno novità a proposito dei vincoli sulla mobilità del personale, dell’organico aggiuntivo e dei concorsi svolti, come quello per dirigenti scolastici del 2017?

Inoltre questa settimana, per la precisione il 26 gennaio, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sarà impegnato al Tavolo sulla sicurezza sul lavoro, insieme alla ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali Marina Calderone, dedicato all’approfondimento delle tematiche connesse all’alternanza scuola lavoro.

La ricorrenza che si celebra questa settimana, il 27 gennaio, è importantissima: si tratta della Giornata della Memoria, dedicata alla commemorazione delle vittime dell’Olocausto.

Di questo e molto altro discute il vice direttore della Tecnica della Scuola, Reginaldo Palermo, con una panoramica degli eventi attesi in questi giorni.

.

.

.

.

.

.

.

Decreto Milleproroghe: novità in arrivo su Concorso Dirigenti 2017 e mobilità docenti?

ultima modifica: da