Gilda degli insegnanti di Venezia, 19.6.2023.

a cura di Antonio Antonazzo.

Con questo decreto il ministero intende dare seguito alla norma sulla nuova formazione iniziale e continua avviato dal precedente Ministro Bianchi (60 CFU abilitanti).

Il decreto rigurada soltanto la scuola secondaria in quanto per la primaria/infanzia la laurea in scienze della formazione mantiene il suo valore abilitante.

Si determinano i criteri e i contenuti dell’offerta formativa, i requisiti dei centri individuati per la formazione, le modalità organizzative, i costi massimi e le modalità delle prove finali che portano al conseguimento dell’ abilitazione.

Decreto sulla nuova Formazione iniziale e continua della scuola secondaria (bozza)

