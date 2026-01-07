dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 7.1.2026.
Le deroghe ai vincoli di mobilità valide per l’a.s. 2026/27 sono previste dal CCNI mobilità 2025/26–2027/28.
Le deroghe consentono di presentare domanda di mobilità anche se si è soggetti a:
- vincolo triennale da nuova assunzione;
- vincolo triennale per trasferimento/passaggio ottenuto su scuola puntuale.
Genitori
Può presentare domanda il docente che è genitore di figlio minore di 16 anni (il requisito deve sussistere entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento).
Disabilità personale (Legge 104/92)
La deroga è prevista per il docente con disabilità grave riconosciuta (art. 3 comma 3 L. 104/92) e vale sia per mobilità territoriale che professionale.
Assistenza a familiare disabile (Legge 104/92)
La deroga è prevista se il docente assiste:
- coniuge;
- figlio;
- genitore;
- fratello/sorella
con disabilità grave (art. 3 c. 3 L. 104/92), in assenza di altri soggetti idonei all’assistenza.
Genitore anziano
La deroga è prevista per l’assistenza al genitore con età superiore a 65 anni, anche senza 104, se documentata la necessità di assistenza.
Chiarimento
La deroga vale per i familiari che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
- coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
- padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti de coniuge;
- uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre;
- uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti di uno dei figli conviventi;
- un parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli e delle sorelle;
- i docenti coniugi o figli di soggetti mutilati o invalidi civili
Invalidità personale
La deroga è prevista per il docente invalido o mutilato ai sensi della L. 118/1971.
Docenti soprannumerari o in esubero
Non si applicano vincoli ai:
- docenti perdenti posto;
- docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata;
- docenti in esubero.
Mobilità ottenuta con preferenza sintetica
Il vincolo triennale NON scatta se il movimento precedente è stato ottenuto tramite:
- comune;
- distretto;
- provincia (ma non con l’indicazione del codice su scuola puntuale).
ATTENZIONE: condizioni da rispettare
Per usufruire delle deroghe (soprattutto per l. 104/92 e ricongiungimenti):
- spesso è obbligatorio indicare come prima preferenza il comune di assistenza o di ricongiungimento;
- la documentazione deve essere valida e aggiornata.
Dichiarazione deroga vincolo
Le situazioni sopra descritte che danno diritto alla deroga del vincolo triennale vanno documentati così come è disposto O.M. utilizzando l’allegato G rinvenibile sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione Mobilità. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’irricevibilità delle domande.
