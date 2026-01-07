MobilitàMobilità Autore: - 07 Gennaio 2026 / 06 : 18
Deroghe ai vincoli di mobilità

Gilda Venezia

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 7.1.2026.

Gilda Venezia

Le deroghe ai vincoli di mobilità valide per l’a.s. 2026/27 sono previste dal CCNI mobilità 2025/26–2027/28.

Le deroghe consentono di presentare domanda di mobilità anche se si è soggetti a:

  • vincolo triennale da nuova assunzione;
  • vincolo triennale per trasferimento/passaggio ottenuto su scuola puntuale.

Genitori

Può presentare domanda il docente che è genitore di figlio minore di 16 anni (il requisito deve sussistere entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento).

Disabilità personale (Legge 104/92)

La deroga è prevista per il docente con disabilità grave riconosciuta (art. 3 comma 3 L. 104/92) e vale sia per mobilità territoriale che professionale.

Assistenza a familiare disabile (Legge 104/92)

La deroga è prevista se il docente assiste:

  • coniuge;
  • figlio;
  • genitore;
  • fratello/sorella
    con disabilità grave (art. 3 c. 3 L. 104/92), in assenza di altri soggetti idonei all’assistenza.

Genitore anziano

La deroga è prevista per l’assistenza al genitore con età superiore a 65 anni, anche senza 104, se documentata la necessità di assistenza.

Chiarimento

La deroga vale per i familiari che fruiscono dei riposi e permessi previsti dall’art. 42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:

  • coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
  • padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti de coniuge;
  • uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre;
  • uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti di uno dei figli conviventi;
  • un parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli e delle sorelle;
  • i docenti coniugi o figli di soggetti mutilati o invalidi civili

Invalidità personale

La deroga è prevista per il docente invalido mutilato ai sensi della L. 118/1971.

Docenti soprannumerari o in esubero

Non si applicano vincoli ai:

  • docenti perdenti posto;
  • docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata;
  • docenti in esubero.

Mobilità ottenuta con preferenza sintetica

Il vincolo triennale NON scatta se il movimento precedente è stato ottenuto tramite:

  • comune;
  • distretto;
  • provincia (ma non con l’indicazione del codice su scuola puntuale).

ATTENZIONE: condizioni da rispettare

Per usufruire delle deroghe (soprattutto per l. 104/92 e ricongiungimenti):

  1. spesso è obbligatorio indicare come prima preferenza il comune di assistenza o di ricongiungimento;
  2. la documentazione deve essere valida e aggiornata.

Dichiarazione deroga vincolo

Le situazioni sopra descritte che danno diritto alla deroga del vincolo triennale vanno documentati così come è disposto O.M. utilizzando l’allegato G rinvenibile sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, nella sezione Mobilità. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’irricevibilità delle domande.

