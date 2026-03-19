ConsulenzaGilda degli insegnanti Autore: - 19 Marzo 2026 / 08 : 55
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Dichiarazione dei redditi del 2026: la convenzione CAF ACLI

Gilda Venezia

marzo 2026.

Gilda Venezia

Riportiamo di seguito tutte le informazioni utili alla dichiarazione dei redditi presso gli uffici delle ACLI.

Ricordiamo ai colleghi che il CAF richiede l’esibizione della tessera di iscrizione alla Gilda.

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Dichiarazione dei redditi del 2026: la convenzione CAF ACLI ultima modifica: 2026-03-19T08:55:32+01:00 da
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