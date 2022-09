di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 10.9.2022.

Tra le varie incombenze dei docenti neoassunti, c’è anche quella di compilare, sempre tramite Istanze OnLine, la dichiarazione dei servizi e, per coloro che hanno superato l’anno di prova, la ricostruzione della carriera.

Dichiarazione dei servizi

Il consiglio che possiamo dare ai neoassunti che stanno facendo l’anno di prova, è quello di compilare, tramite l’accesso riservato su Istanze OnLine, l’istanza delle“Dichiarazione servizi”. Andando alla compilazione della suddetta istanza si validano i servizi presenti a sistema e inserendo i servizi svolti ma non presenti tra i dati del Sidi. Tale dichiarazione dei servizi andrebbe fatta durante l’anno di prova, quindi tutti i neoassunti a partire dall’1 settembre 2022. Qualora non fosse stata compilata da chi è stato assunto già per il 2021/2022, è consigliabile compilarla prima di operare la richiesta di ricostruzione della carriera.

Ricostruzione della carriera

Una volta salvati e validati i servizi sia dei dati al Sidi, sia degli eventuali dati dichiarati, si può passare a compilare la funzione “Richiesta di Ricostruzione Carriera”. La procedura è semplicissima, basta procedere e spuntare la voce “Ha già presentato la dichiarazione dei servizi”, procedere per avere la seguente comunicazione:

Il/la sottoscritto/a XXXXX XXXXXX nato/a a XXXXXXXX prov.(XX) il XX-XX-19XX codice fiscale XXXXXX00X00X000X, nominato con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/09/2021 ed economica dal 01/09/2021 in qualità di personale docente di scuola SECONDARIA DI SECONDO GRADO, attualmente titolare presso XXXX010001 e in servizio presso XXXX010001, avendo superato il periodo di prova e trovandosi nelle condizioni e con il possesso dei requisiti, CHIEDE ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali il riconoscimento dei servizi prestati anteriormente alla nomina nell’attuale ruolo, per i quali ha già presentato la dichiarazione dei servizi.

Riferimenti normativi sulla ricostruzione carriera

L’istanza di richiesta della ricostruzione di carriera, destinata al personale, docente o Ata, immesso in ruolo e che abbia superato l’anno di prova, consente di richiedere il riconoscimento dei servizi validi prestati anteriormente alla nomina nell’attuale ruolo per l’inquadramento stipendiale in una delle classi di riferimento.

La legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 1 comma 209, specifica che le domande per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico sono presentate al dirigente scolastico nel periodo compreso tra il 1º settembre e il 31 dicembre di ciascun anno, ferma restando la disciplina vigente per l’esercizio del diritto al riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera. Entro il successivo 28 febbraio, ai fini di una corretta programmazione della spesa, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca comunica al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le risultanze dei dati relativi alle istanze per il riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico.

La nota del MIUR prot. AOODGRUF n. 17030 dell’1 settembre 2017, sottolinea che per facilitare il rispetto delle scadenze introdotte e il monitoraggio della domande inoltrate, il Gestore del sistema SIDI ha approntato un’apposita funzione (“Richiesta di Ricostruzione Carriera”), fruibile tramite il portale delle Istanze On Line, attraverso la quale ciascun docente potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità entro appunto la scadenza del 31 dicembre.

Dichiarazione dei servizi e ricostruzione carriera, c'è tempo fino al 31 dicembre

