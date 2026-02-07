La Tecnica della scuola, 6.2.2026.

Didacta Italia propone progetti e format pensati per rispondere alle esigenze emergenti nelle scuole dell’infanzia e nei nidi.

La 13ª edizione di Didacta Italia, in programma alla Fortezza da Basso dall’11 al 13 marzo, conferma il suo ruolo di piattaforma nazionale per l’innovazione educativa e la formazione del personale scolastico. L’evento, organizzato da Firenze Fiera con la partnership scientifica di INDIRE, propone quest’anno un’attenzione particolare alla fascia 0-6 anni, con progetti e format pensati per rispondere alle esigenze emergenti nelle scuole dell’infanzia e nei nidi.

Nel programma scientifico, curato da INDIRE con il Prof. Giovanni Biondi, spiccano due nuove sale nello spazio Cavaniglino (Sala I1): una dedicata all’outdoor education, realizzata con il contributo di alcuni espositori, e l’altra allestita per workshop interattivi. L’offerta formativa per educatori e insegnanti della fascia 0-6 è ampia e variegata, spaziando da laboratori di “Pedagogia clown” a percorsi per ripensare gli spazi educativi, come “Continuità educativa a cielo aperto” e “Coltivare comunità: piante e relazioni negli spazi 0-6”. Non mancano attività immersive su educazione scientifica, orientamento spaziale e supporto ai bambini con bisogni speciali.

Numerosi seminari si terranno anche nelle sale della Palazzina Lorenese, affrontando temi come architettura e costruzione degli ambienti educativi, dialogo con le famiglie e sviluppo del linguaggio nella prima infanzia. Tra le esperienze più innovative, nella Sala 18 del Cavedio, il seminario “Costruire un modello di continuità 0-6 con la pedagogia povera” presenta un percorso integrato dal nido alla scuola d’infanzia, riorganizzando spazi e tempi per favorire l’apprendimento e la relazione.

Per partecipare agli eventi formativi è necessario consultare il programma scientifico e acquistare il biglietto online. In parallelo, il pubblico potrà accedere agli eventi organizzati dagli espositori, con focus su temi attuali come l’intelligenza artificiale nella didattica e il contrasto al bullismo, senza limiti di iscrizione giornaliera.

Didacta Italia, con il supporto di un Comitato organizzatore composto da istituzioni nazionali e locali, conferma la sua vocazione a mettere in dialogo innovazione, ricerca e pratica educativa, offrendo agli operatori scolastici occasioni concrete di formazione e confronto.

.

.

.

.

.

.

.

Didacta Italia 2026: nuove proposte per la fascia 0-6

ultima modifica: da