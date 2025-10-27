Diplomifici, il business del diploma facile

TuttoscuolaNews, n. 1186 del 27.10.2025.

Diplomifici. Il programma FarWest di Rai 3 conferma il business del diploma facile.

Cinque anni in uno: fino a quando?

Venerdì 24 ottobre il programma FarWest su Rai 3 ha tradotto in indagine giornalistica sul campo – entrando con le telecamere in centri e istituti sospettati di rilasciare “diplomi facili” e con interviste con identità protetta (in ombra e con voce alterata) – le denunce e le analisi esclusive di Tuttoscuola sui diplomifici.

I nostri dossier avevano infatti aperto, ormai più di due anni fa, il vaso di Pandora su un mondo opaco di certi istituti paritari (senza fare nomi, ricordiamo, perché a noi interessava denunciare il fenomeno, il resto spettava alle autorità competenti). Il giorno stesso del lancio il Ministero dell’istruzione annunciò il piano di ispezioni, realizzato secondo la mappa degli istituti sospetti disegnata nel dossier. Vi si misurava il cosiddetto “salto di iscritti” tra quarto e quinto anno, localizzando con precisione dove esso si era verificato con relativo trend pluriennale. Un lavoro certosino ed elaborato scientificamente, che ha offerto un quadro del tutto inedito di un fenomeno letteralmente esploso negli ultimi anni. Poi la legge (la n. 79/2025), e in parallelo l’indagine della Guardia di Finanza, perché il ministro Valditara non si è fermato agli annunci, come altri predecessori, ma sta andando fino in fondo. Anche se poi il lavoro sarà da fare negli anni, e per farlo bene servono gli ispettori, molti più di quelli che vinceranno il concorso in corso.

L’inviato di Rai3 Tommaso Mattei, coadiuvato da Giulia Paltrinieri con Cecilia Attanasio Ghezzi e Chiara Concilio, ha innanzitutto dimostrato concretamente con immagini e il racconto di protagonisti cosa accade da anni in centinaia di scuole, più o meno riconosciute. Le immagini hanno consentito con efficacia di calarsi in un contesto che a chi crede nel valore dell’educazione non può non aver causato un senso di voltastomaco. Ha preso così forma negli occhi di tutti noi quel “turismo da diploma”, come lo avevano battezzato i dossier di Tuttoscuola raccontandone i meccanismi e le rotte, spesso dal nord verso il sud Italia (Campania soprattutto, ma anche Sicilia e Lazio).

Il servizio televisivo ha seguito il percorso di un Centro Studi da Bologna fino a un istituto paritario campano, tra i tanti, a dire dei responsabili del Centro, “convenzionati” (a questo riguardo va precisato che gli istituti paritari sospetti sono una piccola parte di un mondo serio e benemerito che non c’entra nulla con questo, come dimostrato dai dossier di Tuttoscuola). Al costo complessivo di 6mila euro, che – secondo quanto riscontrato dalla Guardia di Finanza – vengono spartiti tra il Centro Studi e l’istituto paritario, all’iscritto viene assicurato il conseguimento del diploma.

Se si considera che, a suo tempo, Tuttoscuola aveva individuato un centinaio di Centri Studio per il recupero di anni scolastici, si può immaginare quale business può determinare il “recupero” di anni scolastici, anche se una parte di quei Centri Studio si limita alla sola preparazione dei singoli senza intrattenere rapporti con istituti esterni.

Tuttoscuola ha calcolato nei dossier del 2023, dopo aver elaborato centinaia di migliaia di dati scaricati meticolosamente dal Portale dati del MIM, che circa 10 mila diplomi ottenuti in questo modo abbiano fruttato non meno di 50 milioni di euro: dati ripresi dal servizio.

Quel turismo del diploma determina anche un indotto, toccato con mano dall’inviato di FarWest a Pagani (Salerno), definita dalla trasmissione “la capitale italiana dei diplomifici”, dove, per ospitare, se pur per pochi giorni, i candidati venuti da lontano, sono sorti da qualche anno numerosi Bed & Breakfast.

Fino all’anno scorso a Pagani c’erano tre istituti paritari: uno con ben 12 indirizzi di studio, uno con 9 e un altro con un solo indirizzo di studi.

Si può calcolare agevolmente che con quei 20 indirizzi di studio attivati i potenziali studenti iscritti superassero il migliaio e assicurassero alcuni milioni di euro di introiti.

Quest’anno uno di quegli istituti ha chiuso a seguito della revoca della parità, ma, comunque, fino a quando non verranno “messe a terra” le numerose e complesse azioni previste dalle nuove norme – che richiedono, lo ripetiamo, una costante azione da parte degli organi di controllo – Pagani potrebbe restare la capitale dei diplomifici, con un business assicurato ancora a lungo.

Nel servizio di venerdì 24 ottobre di Farwest (Rai3) sui diplomifici è stata richiamata più volte, nei contatti con diversi Centri Studi e istituti paritari, l’offerta “allettante” per ottenere il recupero fino a cinque anni in uno.

E’ incredibile quanto offerto dal responsabile di un istituto paritario, secondo il quale, anche per indirizzi di studio astrusi, in pochi giorni si poteva ottenere l’idoneità, ovviamente aiutati dagli esaminatori, docenti interni dell’istituto, con la complicità o quanto meno la disattenzione del presidente esterno, bisogna supporre.

In un altro contatto, l’interlocutore sollecita il più presto possibile l’iscrizione per l’esame di idoneità (cinque anni in uno), in quanto dal prossimo anno la nuova legge non consentirà più un recupero di questa entità.

In effetti, come si sa, la legge 79/2025 approvata nel giugno scorso per contrastare e prevenire i diplomifici prevede che d’ora in poi si possano recuperare con l’esame di idoneità fino ad un massimo di due anni in uno, e, nel caso di recupero di due anni, la commissione interna dell’esame sarà presieduta da un dirigente scolastico nominato dall’USR del territorio di competenza.

La mancata emanazione del decreto applicativo – la ristrettezza del tempo disponibile ne è stata probabilmente la causa principale – per questo anno scolastico 2025-26 non consentirà di modificare in tempo le disposizioni precedenti. L’applicazione del decreto, quando sarà emanato, decorrerà dal prossimo anno scolastico 2026-27.

Nel frattempo, continueranno a valere le precedenti disposizioni, consentendo esami di idoneità per più anni. Non solo. Ammesso che tutti gli istituti paritari abbiano adottato il protocollo informatico obbligatorio dal 2025-26, se non vi saranno controlli, potrebbero svolgersi esami di idoneità anche in corso d’anno secondo le precedenti disposizioni, come era già avvenuto in diversi casi in passato e accertato da Tuttoscuola. Lo scriviamo ancora una volta, sperando che a Viale Trastevere (ma forse soprattutto a Via XX Settembre, sede del MEF), ascoltino: i 145 posti previsti dal concorso per Dirigenti tecnici (ispettori), che è peraltro ancora alle fasi iniziali, non sono sufficienti: il contrasto ai diplomifici è una guerra lunga che richiede un’azione capillare e costante sul territorio, e si aggiunge ai tanti fronti sui quali saranno chiamati gli ispettori anche a sostegno del lavoro delle scuole. La situazione attuale, con un organico ornai “estinto” e un piccolo contingente di dirigenti tecnici a tempo determinato, non può essere presa come termine di confronto. E’ evidente che con 145 dirigenti tecnici la situazione migliorerà rispetto a quella del tutto inadeguata di oggi, ma è noto a tutti che il fabbisogno non richiede “poco” ma “molto” di più.