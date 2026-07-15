da USR Veneto, USR VENETO, 14.7.2026.
Attribuzione degli incarichi ai Dirigenti scolastici con decorrenza dal 1.09.2026: conferme, mutamenti e mobilità interregionale. Pubblicazione esito delle fasi dell’Avviso AOODRVE.19460.25-06-2026
Comunicazione della Direzione Generale: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Scolastico regionale è pubblicato l’Avviso prot. AOODRVE n. 22063 del 14-07-2026 e Albo n. 337/2026 relativo all’Avviso pubblico prot. AOODRVE n. 19460.Dirigenti scolastici: conferme e mutamenti di incarico ultima modifica: 2026-07-15T06:15:45+02:00 da