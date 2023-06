di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 29.6.2023.

Con il messaggio n. 1488 del 21 aprile 2023 l’INPS aveva comunicato il rilascio in via sperimentale del nuovo servizio di domanda per l’accesso alla Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) e il mantenimento in via temporanea anche del precedente servizio, rimasto attivo e accessibile per tutta la durata della fase di sperimentazione.

Considerato che la predetta fase sperimentale si è conclusa con esito positivo, con l’INPS fa sapere che il nuovo servizio di domanda per l’accesso alla NASpI rappresenta la modalità esclusiva di presentazione della domanda di indennità NASpI per il cittadino e il Contact Center.

Il nuovo servizio di presentazione della domanda è accessibile, per i cittadini, direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI – Domanda” > “Utilizza il servizio” > “NUOVA DOMANDA”, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica).

Disoccupazione, per inoltrare la domanda NASpI si può utilizzare un’unica modalità

