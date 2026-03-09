20 marzo 2026 – ore 17:30 – 19:30
Centro Culturale Candiani – Mestre P.le Luigi Candiani 7 Mestre
Evento gratuito. Posti disponibili: 140
La Gilda degli Insegnanti di Venezia è lieta di invitarVI ad un appuntamento imperdibile: la proiezione gratuita del docufilm D’ISTRUZIONE PUBBLICA , l’opera di Federico Greco e Mirko Melchiorre che sta facendo discutere il mondo della scuola.
Un film lucido e coinvolgente che racconta, con rigore e passione, come il sistema scolastico italiano sia stato progressivamente trasformato da logiche aziendaliste, perdita dei curricula umanistici, precarietà strutturale e politiche trasversali che hanno indebolito la formazione democratica. Un viaggio tra testimonianze di economisti, insegnanti e studiosi che mettono a fuoco criticità, prospettive e l’urgenza di ripensare la scuola come luogo di libertà, pensiero critico e cambiamento.
Un’occasione unica per docenti, studenti, famiglie e cittadini che credono nel valore della scuola pubblica e vogliono comprenderne più a fondo il presente e il futuro.
Per partecipare è necessario iscriversi tramite il seguente link:
https://forms.gle/gmPJyqmLQ3WFviWa9
Solo gli iscritti Gilda Venezia possono prenotare per due persone
Unisciti a noi per una serata di riflessione, consapevolezza e impegno civile.
La scuola è di tutti. Difenderla è un dovere.
.
.
.
.
.
.
.D’Istruzione Pubblica, la proiezione gratuita del docufilm a Mestre ultima modifica: 2026-03-09T07:35:31+01:00 da