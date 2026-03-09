Gilda degli insegnanti di Venezia, 9.3.2026.

20 marzo 2026 – ore 17:30 – 19:30

Centro Culturale Candiani – Mestre P.le Luigi Candiani 7 Mestre

Evento gratuito. Posti disponibili: 140

La Gilda degli Insegnanti di Venezia è lieta di invitarVI ad un appuntamento imperdibile: la proiezione gratuita del docufilm D’ISTRUZIONE PUBBLICA , l’opera di Federico Greco e Mirko Melchiorre che sta facendo discutere il mondo della scuola.

Un film lucido e coinvolgente che racconta, con rigore e passione, come il sistema scolastico italiano sia stato progressivamente trasformato da logiche aziendaliste, perdita dei curricula umanistici, precarietà strutturale e politiche trasversali che hanno indebolito la formazione democratica. Un viaggio tra testimonianze di economisti, insegnanti e studiosi che mettono a fuoco criticità, prospettive e l’urgenza di ripensare la scuola come luogo di libertà, pensiero critico e cambiamento.

Un’occasione unica per docenti, studenti, famiglie e cittadini che credono nel valore della scuola pubblica e vogliono comprenderne più a fondo il presente e il futuro.

Per partecipare è necessario iscriversi tramite il seguente link:

Solo gli iscritti Gilda Venezia possono prenotare per due persone

Unisciti a noi per una serata di riflessione, consapevolezza e impegno civile.

La scuola è di tutti. Difenderla è un dovere.

D'Istruzione Pubblica, la proiezione gratuita del docufilm a Mestre

