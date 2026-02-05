dal blog di Gianfranco Scialpi, 4.2.2026.

La trasformazione della scuola in progettificio che ha favorito la competizione tra gli istituti.

“D’istruzione pubblica”. Un film sulla deriva neoliberista del sistema formativo

“D’istruzione pubblica”. Dopo le versioni emotivo-sentimentali di “Un professore” e “La preside”, arriva nelle sale il docufilm di Federico Greco e Mirko Melchiorre che propone un’altra prospettiva.Il riferimento è alla deriva neoliberista del sistema formativo. Interessante il gioco operato sulla parola che molto efficacemente orienta lo spettatore sul disastro della scuola.

Un sistema formativo, inclusivo formalmente e sostanzialmente (art. 34 e 3 della Costituzione) nato per formare l’uomo e il cittadino si è trasformato in una dependance del pensiero liberistico. Lo smottamento è iniziato con la l’autonomia scolastica, introdotta dalla legge 59/1997 e attuata dal D.P:R. 275/1999. Da qui l’introduzione di un lessico estraneo alla scuola della Repubblica come “Piano dell’Offerta formativa”, “efficacia”, “efficienza”, “ottimizzazione”, “competenze”, “progetto”…

Un convegno della Gilda-insegnanti tenuto a dicembre ne ha evidenziato molti aspetti critici, soprattutto la trasformazione della scuola in progettificio che ha favorito la competizione tra gli istituti, distruggendo il suo profilo costituzionale. La stessa tesi (aziendalizzazione e innovazione come risposta obbligata) è sostenuta dal volume Contro la scuola neoliberale (Nottetempo) Chiudiamo l’elenco con il lavoro edito da Mimesis “La scuola tradita” che evidenzia tra l’altro i contributi della destra-sinistra al progetto neoliberale.

Il contesto attuale di snaturamento della scuola e di ripetute intrusioni (la proposta di D. Santanché sul calendario scolastico) giustificano la necessità di una riflessione strutturale sulla scuola. Questo è il compito affidato al docufilm “D’istruzione pubblica”. Il 2 febbraio è stato presentato in anteprima a Torino. Qui è possibile leggere tutte le proiezioni previste

Qualche informazione sul docu-film

Riportiamo da Fb qualche notizia su “D’istruzione pubblica”

“Il documentario unisce lo sguardo generale sulla questione con quello particolare, che studenti (e loro famiglie) e docenti vivono ogni giorno. A cominciare dal caso di Lorenzo Varaldo, da anni dirigente scolastico dell’Istituto Sibilla Aleramo di Torino (che comprende elementari e medie): lui preferisce essere chiamato “preside”, o meglio “direttore didattico”.

In questa scelta, apparentemente banale, c’è invece un’idea precisa ed estremamente consapevole di mondo e di lotta. La lotta per impedire la distruzione dell’istruzione pubblica, la sua “aziendalizzazione”, che Lorenzo vede attuarsi da ormai quarant’anni.

Una distruzione che viene da molto lontano, come spiegano docenti, filosofi ed esperti italiani e internazionali: dagli Stati Uniti di fine Ottocento, passando per l’Unione europea degli anni ’90 e infine dalle riforme della scuola in Italia a partire da quella dell’autonomia di Bassanini (1997) e Berlinguer (2000)”.

