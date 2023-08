di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 9.8.2023.

Confermata l’estensione della Carta Docente ai precari che hanno contratto di supplenza al 31 agosto. Esclusi i precari al 30 giugno.

Confermata l’erogazione della Carta Docente di 500 euro anche per il personale docente precario con contratto di supplenza al 31 agosto. Una vittoria, sebbene ancora a metà dato che restano esclusi i precari che comunque avranno un contratto annuale ma solo fino al 30 giugno. Il disegno di legge del DL Salva Infrazioni che prevede la novità in questione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale recante “Conversione del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione Europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.”

Il costo del provvedimento sarà di circa 42 milioni di euro, coperti da 10,9 milioni di euro di risparmi.

Modalità di utilizzo

Ricordiamo per quali spese potrà essere utilizzata la Carta Docente:

libri e testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all’aggiornamento professionale;

hardware e software;

iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

iscrizione a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;

rappresentazioni teatrali e cinematografiche;

ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo; iniziative coerenti con le attività individuate nell’ambito del piano triennale dell’offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione.

