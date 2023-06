dal blog di Gianfranco Scialpi, 31.5.2023.

Docente accoltellata. Pessima vicenda. Espressione di un disagio personale. Fa riflettere la dichiarazione del padre

Docente accoltellata, il Covid non c’entra nulla

Docente accoltellata. La vicenda è nota. Tutti i quotidiani a tiratura nazionale l’hanno presentata in prima pagina. Non poteva essere altrimenti! Molti hanno percepito il gesto del ragazzo come una pericolosa escalation, subito accostata alle vicende che periodicamente coinvolgono le scuole americane.

Molto è stato scritto. Il Ministro Valditara ha dichiarato al Corriere della Sera (30 maggio) “L’esperienza del Covid ha contribuito a incrinare quella relazione interpersonale che è fondamentale nello sviluppo educativo. Si registrano dati allarmanti di minacce e persino percosse ai docenti” Non condivido questa lettura. Attribuire la causa al virus può risultare una risposta che riduce la complessità del disagio giovanile a un solo fattore. Scegliere questa strada significa deresponsabilizzare la generazione Z o Alpha. E’ opportuno ricondurre ogni atto alla decisione personale. Il giudice, infatti non ha arrestato il Covid, ma ha fermato il ragazzo, ricoverandolo anche in una struttura psichiatrica. Fortunatamente non tutti i ragazzi che hanno vissuto il momento più duro della pandemia arrivano a gesti estremi negativi. Ce ne sono tanti che affrontano ogni giorno la complessità della vita (studio, lavoro, precarietà esistenziale…). L’ultimo esempio sono gli angeli del fango impegnati nelle zone alluvionate.

Preoccupa la dichiarazione del padre

Ma torniamo alla vicenda. La scuola aveva già intercetatto il disagio del ragazzo. Il Preside conferma questo attenzionamento:”Avevamo in programma un incontro con i genitori per la giornata di domani. Quello che è accaduto è terribile. Nel nostro istituto lavoriamo per capire i problemi dei nostri ragazzi e anche in questo caso il disagio era emerso. Purtroppo non siamo arrivati in tempo per prevenirlo“.

Il colloquio era stato ritenuto necessario dopo le sei note disciplinari. Queste inserite nel registro elettronico, sono immediatamente visibili al genitore, attraverso un avviso di notifica.

Quindi lascia perplessi la dichiarazione del padre:”Io non lo sapevo, che avesse preso sei note disciplinari solo quest’anno” che contraddice quanto ha detto il preside:”C’erano stati dei colloqui con la famiglia, a distanza e in presenza…” Sicuramente pregresso negativo doveva favorire una riflessione nel genitore. L’istituzione scolastica non poteva fare meglio.

