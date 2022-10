Il Tar : trovare sede adeguata entro trenta giorni.

Un situazione intricata che sembra non potersi risolvere. Un docente ha chiesto al Ministero, a tempo debito, di poter esseretrasferito dalla Liguria alla Campania in quanto designato come assistente di una persona cara con particolari necessità. Ciò è stato stabilito da una sentenza del Tar dello scorso agosto, come abbiamo scritto. Ma, purtroppo, il MI non ha ancora provveduto a trovare una sede adeguata, ad anno scolastico ormai iniziato da giorni.

La problematica del docente è stata riportata dall’Ansa. Vista l’inadempienza del Ministero i giudici amministrativi hanno nominato come commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale della Campania, perché trovi una sede adeguata all’insegnante entro trenta giorni. Il Tar della Liguria ha inoltre condannato il MI al pagamento delle spese legali di esecuzione per 250 euro.

La vicenda

Il Tar della Liguria aveva accolto il ricorso del professore al Ministero dell’Istruzione, che gli aveva negato questa possibilità a causa dell’assenza di posti sufficienti in graduatoria.

Il Tar aveva poi deciso che il docente avesse diritto al trasferimento secondo queste motivazioni: “La sentenza sulla compilazione delle graduatorie della mobilità interprovinciale non costituisce che la modalità operativa del riconoscimento del beneficio ma non incide sulla sua sussistenza – ha spiegato il Tar – Tale modalità è stata dettata dall’esigenza di non penalizzare altri soggetti parimenti titolari del beneficio. Ciò tuttavia non preclude al ricorrente la possibilità di conseguire il beneficio”.

Resta da vedere come si risolverà la situazione e quando il docente potrà vedere applicato un suo diritto in quanto referente unico di un soggetto con gravi disabilità.

