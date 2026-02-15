di Andrea Carlino, Orizzonte Scuola, 15.2.2026.

Il racconto del prof: “L’episodio mi ha turbato. Tornerò certamente a scuola ma ora ho paura”.

Un docente di lingua e letteratura straniera di un istituto tecnico di Foggia ha ricevuto uno schiaffo dal padre di una studentessa durante l’orario di lezione.

L’episodio si è verificato venerdì 13 febbraio quando l’insegnante ha rimproverato la ragazza, una quattordicenne di prima classe, per il suo comportamento in aula. Il docente è stato trasportato al pronto soccorso del Policlinico Riuniti dove i medici gli hanno refertato sette giorni di prognosi. I carabinieri del capoluogo dauno hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e identificare l’aggressore.

La dinamica dell’aggressione in classe

Secondo quanto riportano Ansa e Adnkronos, la studentessa ha contattato telefonicamente il padre subito dopo aver ricevuto il rimprovero dall’insegnante. L’uomo si è presentato all’istituto riuscendo a entrare senza autorizzazione quando un altro genitore ha aperto la porta per prelevare il proprio figlio. Il padre della ragazza si è diretto direttamente nell’aula dove il docente stava tenendo lezione e ha inizialmente avuto un confronto verbale con lui. L’aggressione fisica è avvenuta davanti agli studenti e al personale scolastico presente, che non è riuscito a impedire l’azione. L’aggressore si è allontanato immediatamente dopo l’episodio mentre i presenti hanno allertato le forze dell’ordine e i sanitari del 118.

Le parole del dirigente scolastico

Come riporta Tgcom 24, Il dirigente ha dichiarato che “è stata un’azione fulminea” e ha spiegato la modalità di accesso: “Il genitore ha approfittato dell’apertura momentanea della porta, perché aveva fatto ingresso un altro padre per prelevare il figlio, e si è diretto nella classe in cui il docente stava svolgendo lezione sferrandogli un ceffone davanti a tutti, nonostante la presenza di tre collaboratori scolastici tra cui due donne, che nulla hanno potuto fare”. La preside si è detto “enormemente dispiaciuto per il docente” e “preoccupato per lo choc subito dai giovanissimi studenti che hanno assistito all’aggressione”. Il dirigente ha annunciato l’attivazione di incontri con alunni e famiglie e ha sottolineato che “non si erano mai verificati episodi simili prima di oggi” nell’istituto.

Le parole del docente

“I genitori dovrebbero stare più dalla parte dei docenti perché noi non torturiamo i vostri figli ma cerchiamo di migliorare la loro vita. Per il momento ho bisogno di riposo. L’episodio mi ha turbato. Tornerò certamente a scuola ma ora ho paura. Non mi sento ancora in grado di farlo”. Lo dice all’ANSA il docente coinvolto nell’accaduto.

