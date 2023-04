di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 6.4.2023.

Già dopo Pasqua, si partirà con l’individuazione, da parte delle scuole, dei docenti tutor e orientatori e con la loro formazione.

Lo prevede la circolare n. 958 del 5 aprile 2023 che fa seguito al decreto sempre del 5 aprile che stanzia 150 milioni di euro, per l’anno scolastico 2023/2024, per finanziare l’istituzione di queste due nuove figure professionali introdotte dal Governo Meloni per sviluppare la personalizzazione dell’istruzione nelle Scuole secondarie di II grado e concretizzare l’attività di orientamento per effettuare le scelte migliori per il loro futuro e combattere gli abbandoni precoci dei banchi di scuola.

Secondo la circolare, il dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni ricevute, avvia la procedura per la selezione dei docenti che, su base volontaria, si siano dichiarati disponibili a svolgere le funzioni di tutor e di docente orientatore e ad aderire alla formazione che è propedeutica alla successiva individuazione di tali figure.

Le istituzioni scolastiche devono comunicare i docenti da avviare ai percorsi di formazione individuati utilizzandola piattaforma “FUTURA PNRR – Gestione Progetti”, Area “Iniziative”, sezione “docenti tutor orientamento”, a partire dalle ore 15,00 del giorno 17 aprile 2023 e fino alle ore 15,00 del 2 maggio 2023. L’accesso alla piattaforma può avvenire sia dall’area riservata del portale del Ministero dell’istruzione e del merito, sia dall’area riservata presente sul portale PNRR Istruzione: https://pnrr.istruzione.it/. I docenti tutor individuati riceveranno successivamente apposita comunicazione per l’accesso ai percorsi formativi dedicati tramite la piattaforma “Scuola Futura”. Il dirigente scolastico, conclusa l’attività di formazione, procederà alla nomina dei docenti tutor e del docente orientatore per l’anno scolastico 2023/2024. Circolare n. 958 del 5 aprile 2023 . . . . . . . .

