Sul numero delle due figure professionali, docente tutor e docente orientatore, che dal prossimo settembre dovranno operare sugli studenti delle tre classi terminali delle superiori, sembra ci sia qualcosa ancora da registrare, perché qualche conto non torna. Procediamo con ordine, leggendo e confrontando comunicati, bozze di decreto e di circolare, dichiarazioni del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, tenendo conto che alla fine avranno valore gli atti formali (decreto e circolare applicativa, entrambi già sottoposti in bozza al parere del CSPI), e, in conclusione, la circolare che fornirà alle scuole le indicazioni operative.

Dal comunicato stampa del ministero del 22 marzo: “circa 40.000 figure di docente tutor a cui vanno ad aggiungersi quelle di docente orientatore, una per ogni istituto scolastico”.

Bozza di circolare per il parere del CSPI del 28 marzo: “Almeno 40mila docenti per la formazione di tutor. In particolare, dovrà essere garantita la presenza di un orientatore in ciascuna istituzione scolastica”.

Dichiarazioni del ministro Valditara al Corriere della Sera del 30 marzo: “Da settembre debutteranno poco meno di 40 mila tutor per gli studenti degli ultimi tre anni di scuola superiore e circa 10 mila orientatori, uno per ogni scuola”.

Orientatore: uno per ogni scuola o uno per ogni istituzione scolastica? Del secondo ciclo o anche del primo?

Il focus ministeriale dei principali dati all’Avvio dell’anno scolastico 2022-23 ci dice i numeri: le istituzioni scolastiche del II ciclo – come ha precisato la circolare – sono 2.669, se invece ci si riferisce a istituti o scuole – come indicato nel comunicato o dichiarato dal ministro – sono 5.316.

Tutor: tra “circa” (comunicato stampa), “almeno” (bozza di circolare) e “meno” (intervista ministro) di 40.000 tutor la media logica è 40mila.

Poiché sulla base del numero degli studenti delle classi degli ultimi tre anni di corso, riportati dal Focus, si possono stimare in circa 1.530.000 gli studenti che da settembre saranno seguiti dai tutor, si può ipotizzare una media di 38 studenti per ogni tutor, che corrisponde all’ipotesi avanzata dalla bozza di circolare (ritiene che ciascuna Istituzione scolastica possa, orientativamente, individuare un tutor per raggruppamenti costituiti da un minimo di 30 studenti fino ad un massimo di 50 studenti).

Docente tutor e orientatore: quando i numeri non tornano

