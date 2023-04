Docente tutor, l’incarico è su base volontaria

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 25 aprile 2023.

Il Dirigente non sceglie i docenti, ma li assegna sulla base dei criteri individuati dal Collegio. I requisiti

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dare inizio alla procedura per le candidature alla formazione dei docente tutor che entreranno in funzione nell’anno scolastico 2023/24. I docenti devono farsi registrare nella piattaforma attraverso la scuola. Al momento non si conoscono ancora le direttive che le scuole dovranno seguire per raccogliere le candidature da parte dei docenti.

Ad oggi non è prevista l’ipotesi di un numero insufficiente di docenti da avviare alla formazione rispetto a quanto previsto dall’Allegato B.

Nel comunicato dello scorso 22 marzo 2023 il MIM specifica quanto segue:

“Ciascuna scuola, nell’ambito della sua autonomia, individuerà i docenti che parteciperanno alle 20 ore di formazione, preferibilmente nell’ambito di coloro che sono in possesso di alcuni requisiti indicati dal decreto ministeriale, e definisce mediante contrattazione integrativa d’istituto i relativi compensi.”

Pertanto è prerogativa degli Organi dell’istituzione scolastica individuare i criteri rispetto a quelli indicati dal Ministero sono “preferibili” ma non prescrittivi.

Tra questi in primis il Collegio dei docenti. Infatti la candidatura è aperta a tutti i docenti possono candidarsi se posseggono i requisiti indicati dal Ministero nella circolare del 5 aprile 2023 o nei criteri indicati dal Collegio dei docenti

Il MIM stabilisce i seguenti titoli:

essere in servizio con contratto a tempo indeterminato con almeno cinque anni di anzianità maturata con contratto a tempo indeterminato o determinato;

di anzianità maturata con contratto a tempo indeterminato o determinato; avere svolto compiti rientranti in quelli attribuiti al tutor scolastico e al docente orientatore ( funzione strumentale per l’orientamento, per il contrasto alla dispersione scolastica, nell’ambito del PCTO…);

per l’orientamento, per il contrasto alla dispersione scolastica, nell’ambito del PCTO…); aver manifestato la disponibilità ad assumere la funzione di tutor e di docente orientatore per almeno un triennio scolastico.

Precisiamo che i docenti non devono obbligatoriamente possedere tutti e tre i requisiti indicati del Ministero.

Inoltre il MIM puntualizza che «Al fine di favorire un’applicazione efficace della misura, si ritiene che ciascuna Istituzione scolastica possa, orientativamente, individuare un tutor per raggruppamenti costituiti da un minimo di 30 studenti fino ad un massimo di 50 studenti».

Docente tutor, l’incarico è su base volontaria

