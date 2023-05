dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 29.5.2023.

Incontro di formazione aperto a tutti.

A distanza di un anno dall’ultima grande mobilitazione a difesa della scuola (30 maggio 2022), in coincidenza con la nuova scadenzare le autocandidature a tutor e orientatore (spostata al 31 maggio) e nel bel mezzo delle progettazioni PNRR, proponiamo un nuovo inizio ciclo di incontri di formazione che possa valere anche come occasione per la costruzione di una rete orizzontale e aperta, capace di accogliere le tante riflessioni e iniziative che spontaneamente basso si stanno formando in queste settimane.

C’è un’esigenza diffusa si di ritrovarsi e riorganizzarsi, sia di dare una forma intellettuale e pubblica a tutte le istanze e le preoccupazioni che con sempre maggiore urgenza permeano la nostra comunità scolastica.

Per questo abbiamo pensato al presente percorso di formazione aperto a tutti (iscritti e non iscritti ai sindacati) e in divenire.

Gilda degli insegnanti di Verona

.

.

.

.

.

.

.

.

Docente tutor? NO grazie

ultima modifica: da