Docente tutor, scarsa l’adesione. Le letture di ANP

Docente tutor, la risposta delle scuole è tiepida. Imbarazzante la risposta di A. Giannelli (ANP)

Docente tutor, lo scarso coinvolgimento dei prof.

Docente tutor, la nuova figura voluta da G. Valditara sembra non appassionare. In particolare ai prof. Al momento (la scadenza è il 31 maggio) le adesioni non sono tante. Si legge sul sito de l’Ansa: ” A pochi giorni dalla nuova scadenza fissata dall’amministrazione centrale, emerge che in molte scuole si fatica a reperire le nuove figure del docente tutor e del docente orientatore. La risposta complessiva, insomma, sarebbe – dalle prime indiscrezioni – limitata, con i dirigenti costretti a fare opera di convincimento nei confronti degli insegnanti perché assumano il nuovo incarico triennale introdotto con i finanziamenti del Pnrr”.

Diversi sono i motivi, ben sintetizzati da La Repubblica”Si contesta la figura del tutor su un piano generale: il ruolo dell’insegnante, “ovvero una persona che dovrebbe lasciare un segno nel giovane”, viene svilito a quello di “coach, valorizzatore, consigliere delle famiglie”. E, ancora, il corso online di 20 ore è ritenuto “offensivo” per chi impiega anni a costruirsi un proflo professionale. Infine, il corrispettivo netto per le future 30 ore di orientamento “è pari a 7,34 euro l’ora”.

M. Rusconi (ANP) ipotizza un condizionamento dei sindacati. Poco credibile. Sicuramente l’opposizione silenziosa svela il profilo di un’innovazione ancora una volta calata dall’alto, non percepita come necessaria. E’ il solito canovaccio: idee pensate da illuminati, non esperti d’aula, seduti comodamente nelle stanze ministeriali o di fondazioni.

Imbarazzante la dichiarazione di A. Giannelli (ANP)

Lascia interdetti la dichiarazione di A. Giannelli (ANP), quando tratta del compenso orario (7,34 €). “ Da evidenziare che è prevista una remunerazione che non è simbolica: una volta tanto ci sono delle risorse per pagare chi fa qualcosa in più” . Probabilmente l’esponente di ANP è fermo all’ingannevole lordo totale (4700€), oppure tenta di sponsorizzare fino in fondo un’innovazione che piace solo all’Associazione Nazionale Presidi.

Lo dichiara espressamente M. Rusconi“Per noi di Anp si tratta di figure molto utili che prefigurano il management scolastico, che esiste in tutta Europa e da noi no, se non a livello ‘artigianale’. Con il tutor e l’orientatore abbiamo una prima forma di management scolastico che dà fastidio ai sindacati tradizionali anche per la diversificazione stipendiale che ne consegue”.

