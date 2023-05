Scontri fisici o verbali sono frequenti e spesso ripresi da uno smartphone.

Docenti aggrediti da studenti, non è una novità, anzi. I casi di cronaca sono in aumento, fino all’accoltellamento di oggi ad Abbiategrasso. Ma gli studenti sono a conoscenza di questo fenomeno? Secondo il portale Skuola.net evidentemente sì, se su un campione di 1800 ragazzi delle scuole superiori, soltanto dall’inizio dell’anno scolastico, 1 su 5 afferma di aver assistito a scontri, fisici o verbali, tra studenti e professori. La percentuale sale a 1 su 3 se si considerano gli episodi passati e agli episodi sistematici e non isolati.

Nel 70% dei casi si tratta di aggressioni che si fermano sul piano verbale (insulti, risposte fuori luogo, proteste), ma c’è un 18% che arriva ad aggressioni fisiche (lancio di oggetti, faccia a faccia, mani addosso). Troppo spesso questi episodi sono ripresi da uno smartphone (40%) e l’80% sostiene che il tutto viene reso più scenografico proprio per essere filmato e finire in un social network o in una chat di classe.

E i genitori cosa ne pensano? Nel 29% si schierano dalla parte dei figli. Gli insegnanti vittime dei fatti però denunciano poco (il 15% segnala alla presidenza). E i dirigenti scolastici prendono provvedimenti severi solo il 43% delle volte.

Docenti aggrediti, per gli studenti è solo la punta dell’iceberg

