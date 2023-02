Personale docente con contratto a tempo determinato assunto nell’a. s. 2022/2023 ai sensi dell’art.59 comma 4 D.L. 73/2021, che reitera il periodo di formazione e prova e ai sensi dell’art. 5-ter del D.L. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 Febbraio 2022, n. 15 – Indicazioni operative: svolgimento del Comitato di Valutazione.

L’USR per il Veneto ricorda che in relazione alle procedure sopra indicate è possibile derogare alla tempistica prevista per la valutazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio, di cui all’articolo 13 del citato decreto 226/22, è necessario garantire il rispetto del termine previsto per il 31 luglio 2023 entro cui deve svolgersi la prova disciplinare prevista dall’art.8 del D.M.242/2021 e dall’art.8 del D.M. 188/2022.

Pertanto dispone quanto segue: