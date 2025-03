Obiettivo scuola, 15.3.2025.

Conferma dei docenti di sostegno su richiesta delle famiglie: direttive alle scuole .

É stato pubblicato il Decreto 32 del 26 febbraio 2025 concernente misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2025/2026.

In particolare, al fine di garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno, si prevede la possibilità, su richiesta della famiglia dell’alunno con disabilità, di ottenere la conferma del docente in servizio nel precedente anno scolastico, previa valutazione del dirigente scolastico e nell’interesse del discente.

MODALITÀ OPERATIVE

Il Decreto prevede che:

entro il 31 maggio 2025, il dirigente scolastico acquisisca l’eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia

valutata la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell'interesse del discente, ne comunica l'esito all'Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno 2025.

qualora ricorrano le condizioni per la conferma, nell’ambito della presentazione delle istanze finalizzate all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026, il docente esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta.

L’Ufficio territorialmente competente, dopo aver svolto tutte le operazioni relative al personale a tempo indeterminato (comprese le eventuali nomine da GPS I fascia finalizzate al ruolo), verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina nel contingente complessivo dei posti disponibili per l’anno scolastico 2025/2026 da parte del docente interessato. Il docente è confermato con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze sul posto assegnato l’anno precedente.

Le conferme sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto 2025. Eventuali disponibilità acquisite dopo questa data non sono prese in considerazione. I docenti per i quali è stata disposta la conferma non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026, anche con riferimento agli interpelli.

La procedura di conferma può essere proposta esclusivamente alle categorie di personale in servizio a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze al 30 giugno o 31 agosto. Non si applica quindi nel caso di supplenze brevi comprese quelle fino al termine delle lezioni.

LA NOTA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI SALERNO

L’ambito territoriale di Salerno ha emanato la nota n. 5427 del 13 marzo 2025 con la quale si forniscono indicazioni alle scuole, al fine di garantire una corretta ed ordinata definizione della procedura in questione.

La documentazione di cui sopra debba essere trasmessa all’ufficio scolastico nell’arco temporale che va dal 1 al 15 giugno 2025.

La documentazione sopra descritta dovrà contenere:

la richiesta della famiglia; il distinto atto amministrativo della Dirigenza Scolastica relativo alla valutazione della sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma; la nota di trasmissione del plico all’Ufficio, al docente interessato e alla famiglia.

A tal fine detta documentazione dovrà essere inviata a mezzo pec a quest’Ufficio nel suddetto arco temporale tra il 1 ed il 15 giugno 2025. Le comunicazioni fatte pervenire con altri canali non saranno prese in considerazione.

Le scuole avranno cura di verificare che l’attivazione della procedura sia richiesta esclusivamente per:

i docenti in possesso del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità; i docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per il relativo grado; i docenti privi del titolo di specializzazione per l’insegnamento agli alunni con disabilità che nell’anno scolastico 2024/2025 abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della procedura di cui all’articolo 12, comma 9, dell’Ordinanza.

Inoltre, le categorie di personale docente appena sopra richiamate devono aver svolto servizio a tempo determinato nell’anno scolastico 2024/2025 con supplenze rientranti nelle tipologie di cui all’articolo 2, comma 5, lettere a) e b), dell’Ordinanza, ovvero con:

supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico (supplenza al 31 agosto) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario (supplenza al 30 giugno).

La conferma quindi non opera nel caso di supplenze c.d. brevi, comprese quelle fino al termine delle lezioni.

Si evidenzia che il docente esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta nell’ambito della presentazione delle istanze finalizzate all’attribuzione degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026 (nell’ambito cioè della stessa domanda con la quale si esprimono le c.d. 150 preferenze).

Si precisa inoltre che i docenti per i quali è stata disposta la conferma non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/2026, anche con riferimento agli interpelli.

