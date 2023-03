Obiettivo scuola, 25.3.2023.

Chiarimenti.

L’Ordinanza Ministeriale 9260 del 16 Marzo 2023 disciplina la formazione delle commissioni per gli esami di stato 2022/2023.

Come di consuento, i docenti di sostegno non possono presentare domanda se hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame. Per un approfondimento sulla partecipazione dei docenti di sostegno agli esami di stato si veda questo articolo.

Diversamnete, i docenti di sostegno, che non hanno seguito alunni che partecipano agli esami di stato hanno facoltà di presentare domanda purchè siano in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado.

Ciò sia in qualità di commissario esterno sia, nel caso dei docenti che abbiano i requisiti richiesti, anche in qualità di presidente di commissione (es: almeno dieci anni di servizio di ruolo).

COME COMPILARE LA DOMANDA?

Nella sezione “DATI DI INSEGNAMENTO” il docente di sostegno deve indicare che non insegna in classi terminali. Infatti, diversamente non potrebbe presentare domanda in quanto potrebbe essere impegnato negli esami di Stato con il candidato che ha seguito durante il corrente anno scolastico.

Il candidato deve inoltre obbligatoriamente dichiarare il possesso dell’abilitazione all’insegnamento su classe di concorso di scuola secondaria di secondo grado per procedere.

Per far questo occorre rispondere Sì alla domanda “É in possesso dell’abilitazione prevista per la materia di nomina e/o classe di concorso suindicate”.

Docenti di sostegno ed Esami di Stato: quando e come possono presentare domanda per presidenti/commissari esterni?

