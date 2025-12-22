di Marco Telaro, TuttoLavoro24, 22.12.2025.

Stipendi scuola, le tabelle aggiornate differenziate in base alle fasce di anzianità:

è già possibile calcolare il conguaglio fiscale

Anche per il mese di gennaio 2026, TuttoLavoro24.it ha elaborato, in esclusiva per i propri lettori, le tabelle stipendiali di docenti e ATA.

Ecco quindi le novità che riserverà il mese di gennaio al comparto scuola.

Stipendi di gennaio 2026: i nuovi stipendi aggiornati

Ecco i nuovi stipendi tabellari di Gennaio 2026 per docenti e ATA, differenziato in base alle fasce di anzianità:

Come possiamo notare l’importo massimo per un docente di scuola secondaria di secondo grado può arrivare ad oltre 2.300 mila euro netti ai quali si possono aggiungere eventuali ore eccedenti.

Stipendio gennaio 2026, è già possibile calcolare il conguaglio fiscale

In base ai dati presenti in calce al cedolino, dove sono riportati gli imponibili fiscali, è già possibile verificare se il conguaglio fiscale sarà a debito, a credito o a pareggio.

Bisogna tuttavia tener presente che, nel mese di gennaio sono previsti trasmissioni dei pagamenti da parte degli uffici di servizio per cui il dato visualizzabile è ancora provvisorio.

Perché a gennaio lo stipendio è maggiore?

Lo stipendio di gennaio, per gli amministrati di NoiPA, è l’unico stipendio senza addizionali, che partiranno da marzo, mentre a febbraio 2026 saranno applicati i conguagli fiscali.

Non è previsto a gennaio, almeno con emissione ordinaria, il pagamento di eventuali arretrati per il comparto scuola. Importi extra quindi possono arrivare con emissione a parte.

Poiché gli stipendi del mese di febbraio, a causa del conguaglio fiscale, dovranno essere emessi in anticipo, è molto difficile il pagamento degli arretrati, per il comparto scuola, in caso di firma definitiva del contratto.

Docenti e ATA: i nuovi stipendi di gennaio 2026

