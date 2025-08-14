Le tabelle con gli arretrati per il personale ATA e personale docente in quiescenza dopo il rinnovo del CCNL 2022/24.

Il rinnovo del Contratto Scuola 2022-2024 ha introdotto importanti novità per docenti e personale ATA, ma cosa accade per chi è già in pensione? Una domanda che ha suscitato grande interesse è relativa agli arretrati spettanti a coloro che hanno lasciato il servizio dal 2022 ad oggi.

Per gli anni 2022 e 2023, non sono previsti arretrati oltre l’Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC). Questo significa che i pensionati di quegli anni non percepiranno alcun importo aggiuntivo. La situazione cambia dal 1° gennaio 2024, quando inizierà il calcolo degli arretrati. Tuttavia, per chi andrà in pensione dal 1° settembre 2024, gli acconti già erogati, come l’IVC e l’acconto di dicembre 2023, verranno sottratti dagli importi spettanti.

Le tabelle stipendiali elaborate dai sindacati e che abbiamo avuto in via esclusiva, mostrano gli arretrati lordi e netti suddivisi per qualifica, offrendo una panoramica chiara delle cifre ipotizzate per il personale docente e ATA.