di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 31.12.2025.

Tutti vantaggi che i supplenti avranno nelle supplenze e nel concorso PNRR 3

col conseguimento dell’abilitazione o della specializzazione.

Gennaio rappresenterà un mese importante per tutti quei docenti che stanno seguendo un percorso di abilitazione o di specializzazione su sostegno. Nell’arco infatti di poche settimane riuscire a terminare questi percorsi apporterà vantaggi sia ai fini delle Gps sia per quanto riguarda il concorso PNRR 3 che si sta svolgendo, oltre che per gli interpelli. Vediamo quindi di fare chiarezza.

I vantaggi per chi conseguirà l’abilitazione o la specializzazione nelle prossime settimane Partendo dalle Gps il conseguimento dell’abilitazione sulla propria classe di concorso o della specializzazione sul sostegno consentirà l’iscrizione nella prima fascia o il passaggio alla prima fascia per chi si trovava nel biennio precedente nella seconda fascia. L’abilitazione e/o la specializzazione dovranno essere conseguite entro la scadenza delle domande di aggiornamento delle Gps, altrimenti i supplenti potranno inserirsi nella seconda fascia se in possesso almeno del titolo di accesso per quella specifica classe di concorso. Questo aggiornamento, rispetto ai precedenti, verrà anticipato (si vocifera che il mese di febbraio possa essere papabile). Ecco perchè gennaio sarà significativo per portare a termine il percorso di abilitazione/specializzazione. In tema sempre di supplenze la normativa prevede che le scuole, nell’assegnare una supplenza da interpello per esaurimento delle graduatorie, attribuiscano priorità ai docenti candidati in possesso di abilitazione per posto comune e specializzazione specifica per sostegno. Pertanto l’abilitazione permetterà di avere la priorità se si partecipa agli interpelli. Per quanto riguarda il concorso PNRR 3 alcuni candidati si sono iscritti con riserva, espletando già la prova scritta. Potranno conseguire l’abilitazione/specializzazione entro il 31 gennaio 2026, sciogliendo la riserva entro il 2 febbraio affinchè la partecipazione sia confermata a pieno titolo, altrimenti scatterà l’esclusione. . . . . . . . .

Docenti, i vantaggi per chi si abiliterà entro gennaio 2026

ultima modifica: da