dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 17 marzo 2023.

I chiarimenti USR Lazio.

Le docenti in astensione obbligatoria potranno sostenere il colloquio finale e partecipare alla prevista formazione con certificato medico

La nota n. 14137 del 15 Marzo 2023 dell’USR per il Lazio precisa un punto importante riguardo al periodo di formazione e prova per le docenti neoassunti e per chi ha ottenuto il passaggio di ruolo nell’a.s. 2022/2023 che si trovi in maternità.

Dopo il recente orientamento degli atenei del Lazio che hanno comunicato non esser ostativa la condizione di maternità per la frequenza dei corsi universitari di 5 CFU – previsti all’interno del percorso di formazione e prova conclusiva di cui all’art.18 del D.M. n. 108 del 28.04.2022, riservato al personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell’articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – e in merito a quanto indicato nella nota n. 47853 del 01.12.2022, l’ufficio precisa quanto segue.

«Fermo restando quanto previsto dal D.M. 226 del 16 agosto 2022, le docenti in astensione obbligatoria potranno a richiesta sostenere il colloquio dinanzi al comitato di valutazione finale e partecipare alla prevista formazione per docenti in anno di formazione e prova previa esibizione di un certificato medico attestante che tale partecipazione non comporti pregiudizio alcuno alla salute della madre e del nascituro».

