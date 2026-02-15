Docenti italiani tra i meno pagati d’Europa

“Un Paese che non crede nella sua scuola non crede nel suo futuro”: a dirlo è stata la segretaria del Pd Elly Schlein a Napoli, in occasione dell’iniziativa “L’Italia che coltiva saperi”, seconda tappa di una campagna di ascolto nazionale avviata dal Partito democratico.

La numero uno dei dem ha detto di avere incontrato in questi giorni degli studenti a Mazara del Vallo, dove si è recata per incontrare le comunità colpite dal ciclone Henry: “Ci hanno raccontato che stanno in un liceo che non ha una sede e quindi di essere in affitto nel garage di un condominio per fare le lezioni“, ha denunciato Schlein.

“Pensate a che investimento importante – ha continuato la segretaria del Pd – serve per garantire a tutte le studentesse e gli studenti degli spazi di qualità nel nostro Paese. Per garantire una didattica che passa anche dal pagare meglio gli insegnanti, che sono purtroppo tra i meno pagati d’Europa“.

In effetti, la distanza stipendiale tra i prof italiani e quelli Ue è di almeno il 20%.

Avvicinarci ai compensi europei, ha continuato la dem, significherebbe iniziare a “riuscire a mettere la scuola al centro di una grande ricostruzione del tessuto sociale. È da lì che si comincia a contrastare le diseguaglianze, a far ripartire l’ascensore sociale che si è bloccato”.

Secondo Schlein è dalla scuola “che si contrastano anche quegli elementi di intolleranza, di odio, di bullismo, facendo educazione alle differenze e al rispetto all’affettività in tutti i cicli scolastici. Tante volte ci avete sentito dire che nel contrasto al bullismo omofobico, nel contrasto alla violenza di genere, la repressione non basta: bisogna investire sulla prevenzione che si può fare mano nella mano con gli insegnanti, con chi vive il mondo della scuola”.

E ancora: “difendere la scuola pubblica – ha detto Schlein – significa anche pagare meglio gli insegnanti e difenderla dal dimensionamento scolastico. Nella scuola ci sono 250mila precari e bisogna lavorare per stabilizzarli, così come bisogna lavorare su un sistema di reclutamento che non sia un terno al lotto e che non divida le famiglie”, riferendosi quindi alle regole che obbligano i docenti a spostamenti di centinaia di chilometri pur di ottenere la stabilizzazione.

Quindi la dem ha detto che a Napoli ha “incontrato delle realtà meravigliose, un tessuto sociale culturale vivo, reattivo, che ha tenuto insieme i legami sociali anche attraversando momenti difficili e fatti drammatici di attualità. Una di queste esperienze molto bella è quella della biblioteca Annalisa Durante, vittima innocente di camorra usata come scudo umano da un camorrista in uno scontro a fuoco morta a 14 anni. Ieri abbiamo incontrato il padre, la fondazione che porta avanti la biblioteca che ha avuto l’intuizione di trasformare quel dolore in un impegno civile insieme alla città e di contrastare la mafia e l’omertà verso la camorra, attraverso i libri”.

Secondo Schlein, quindi, “coltivare i saperi è il punto centrale, è l’impegno che prendiamo qui solennemente perché la scuola, la cultura, l’università e la ricerca sono un punto costitutivo e centrale dell’alternativa che vogliamo costruire per battere le destre e andare a cambiare il Paese

Quindi, la leader del Pd si è scagliata contro il Governo Meloni, sostenendo che porta avanti “un’insopportabile propaganda che mette il merito nel nome di un ministero prima di aver garantito uguali opportunità a tutti i bambini perché oggi i livelli di partenza non sono uguali, il Paese è troppo diviso“.

