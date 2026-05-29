Docenti malmenati a Parma. Il perdono diseducativo

dal blog di Gianfranco Scialpi, 28.5.2026.

Docenti malmenati a Parma. L’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera.

Il perdono diseducativo e poco attento alla categoria.

Docenti malmenati a Parma. L’intervista a un docente

Docenti malmenati a Parma. La vicenda ha mantenuto una certa attenzione mediatica per la decisione dei professori di non denunciare i ragazzi. Purtroppo non sono i primi e probabilmente non saranno gli ultimi. Il quotidiano Il Corriere della Sera ha intervistato uno dei professori coinvolti nella vicenda. Ora Queste le sue parole che riassumono il suo pensiero e chiariscono anche i motivi a non procedere: “Perché non considero un’aggressione quella che si vede nel video e io non ho subito alcun danno. Piuttosto considero il mio non denunciare un intervento educativo. La querela di parte io per principio non la faccio perché è una cosa sbagliata…” Il passaggio che segue lascia basiti “L’aggressione c’è fra due entità che non si conoscono quando una delle due non conosce la ragione per cui viene aggredito. In questo caso le due entità si conoscono e sanno esattamente qual è il motivo per cui questo confronto degenera in lite”

I motivi del dissenso

Non siamo d’accordo con il professore. La decisione di non denunciare i ragazzi invia messaggi devastanti: essi continueranno con i loro comportamenti da barbari. Non sperimenteranno il limite, il “no non ci sto” di un adulto. La rinuncia sarà colta come una resa al loro strapotere giovanile. Non saranno chiamati a rispondere pesantemente alla loro azione. Sicuramente la sospensione di trenta giorni non risolverà i loro squilibri mentali. Se ne staranno in casa o a girare per le strade a fare… attendendo di poter sostenere gli esami. Alla fine li sosterranno. A questo occorre aggiungere che la mancata denuncia è un atto irresponsabile verso tutti i docenti, i quali si sentiranno più insicuri ed esposti alla violenza di altri ragazzi che riterranno, forse illudendosi, basso il rischio di una denuncia. In conclusione: non condividiamo nulla della decisione del docente.

.

.

.

.

.

Docenti malmenati a Parma. Il perdono diseducativo

ultima modifica: da