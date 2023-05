Docenti neoimmessi 2022: niente più vincoli

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 29 aprile 2023.

Chi non ottiene il trasferimento potrà anche richiedere assegnazione provvisoria e poi di nuovo trasferimento.

Il decreto PA ha riaperto la mobilità per i docenti neoassunti nell’a.s. 2022/23, che ora posso partecipare ai movimenti per l’a.s. 2023/24 ed eventualmente alle prossime assegnazioni provvisorie ed infinealla mobilità per l’a.s. 2024/25.

IL Decreto PA

Il decreto legge n. 44/2023 all’art. 5, c. 20 ha differito di un anno l’applicazione del vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione per i neo immessi in ruolo, previsto dall’a.s. 2022/23 riformulando l’art. 399/3 del D.lgs. 297/94 come segue:

Ai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Pertanto il vincolo triennale sarà applicato partire dalle immissioni in ruolo a.s. 2023/24, e cioé:

i neoassunti in ruolo devono restare nella scuola di assunzione (ove svolgono il periodo di prova), nel medesimo tipo di posto/classe di concorso, per tre anni, compreso l’anno di prova (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero e ai docenti con grave disabilità ovvero che assistono un soggetto con grave disabilità , a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso;

(ove svolgono il periodo di prova), (pertanto, possono presentare domanda dopo i citati tre anni). nei casi di sovrannumero o esubero e , a condizione che la situazione di disabilità personale ovvero di assistenza a soggetto con grave disabilità si verifichi successivamente al termine di presentazione delle domande di partecipazione al relativo concorso; durante i tre anni di blocco,i neoassunti possono comunque presentare domanda di assegnazione provvisoria e/o utilizzazione nella provincia di titolarità. I predetti docenti, inoltre, possono accettare supplenze al 30/06 e al 31/08 per una classe di concorso o tipologia di posto diverse da quella di titolarità, per le quali abbiano titolo.

Domande di mobilità con riserva nell.a.s. 2022/23

Quest’anno le domande di mobilità sono state presentate prima della pubblicazione del decreto legge n. 44/2023 e il Ministero ha ammesso domanda di trasferimento con “riserva” ai docenti neoassunti nell’a.s. 2022/23 in attesa di un particolare intervento.

Domande di mobilità per l’a.s. 2024/25

Chi non sarà trasferito in seguito alle domande inoltrate nell’anno in corso e chi non ha presentato domanda potrà comunque farlo il prossimo anno scolastico.

E chi supererà l’anno di prova potrà anche inviare la domanda di passaggio di ruolo/cattedra se in possesso dei requisiti.

Inoltre:

POTRA’ presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2024/25 anche:

• chi ha fatto domanda quest’anno ed è stato soddisfatto in una preferenza sintetica nella provincia di titolarità (ma non nel comune di titolarità);

• chi è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata oppure beneficia di una delle precedenze previste dal CCNI se soddisfatto in un comune diverso da quello in cui si applica la precedenza;

• chi ha fatto domanda quest’anno ed è stato soddisfatto in una provincia diversa da quella di titolarità ma è stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata oppure beneficia delle precedenze di cui all’articolo 13,comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, se soddisfatto in un comune diverso da quello in cui si applica la precedenza.

.

presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2024/25 anche: • chi ha fatto domanda quest’anno ed è stato soddisfatto in una (ma non nel comune di titolarità); • chi è stato o a oppure beneficia di una delle previste dal CCNI se soddisfatto in un comune diverso da quello in cui si applica la precedenza; • chi ha fatto domanda quest’anno ed è stato soddisfatto in una provincia diversa da quella di titolarità ma è stato o a oppure beneficia delle precedenze di cui all’articolo 13,comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, se soddisfatto in un comune diverso da quello in cui si applica la precedenza. NON POTRA’ presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2024/25:

• chi ha fatto domanda quest’anno ed è stato soddisfatto nella provincia di titolarità in una delle preferenze puntuali (scuola) indicate;

• chi ha fatto domanda quest’anno ed è stato soddisfatto in una provincia diversa da quella di titolarità al di là dalla preferenza espressa.

Domanda di assegnazione provvisoria 2023/24

Inoltre precisiamo che neoassunti nell’a.s. 2022/23, non essendo soggetti al vincolo triennale, potranno presentare in estate la domanda di assegnazione provvisoria non solo provinciale che potranno presentare anche i docenti vincolati, ma anche quella interprovinciale sia che siano soddisfatti o meno nella domanda di mobilità.

Sarà comunque il prossimo CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie a chiarire quanto esposto.

.

.

.

.

.

.

Docenti neoimmessi 2022: niente più vincoli

ultima modifica: da