Ore eccedenti dei docenti, stipendi e pensioni: ai fini previdenziali e fiscali, conviene farle oppure no?

Le ore eccedenti dei docenti sono ore che vanno oltre il monte orario previsto dal CCNL per ogni grado di istruzione ed è compito del Dirigente Scolastico attribuirle. Tali ore possono essere occasionali o avere durata pari all’intero anno scolastico. Ai fini dello stipendio, è conveniente farle? Che impatto hanno sulla busta paga? Possono far variare le aliquote Irpef e quindi far aumentare la percentuale di tasse? Vediamo di rispondere a queste domande e chiarire alcuni aspetti.

Docenti e ore eccedenti, le tipologie

Possiamo classificare le ore eccedenti in tre tipologie diverse, che a loro volta presentano diverse caratteristiche dal punto di vista giuridico, retributivo e previdenziale. Abbiamo ore eccedenti.

istituzionali

su spezzoni di cattedra

alternative alla religione cattolica

Le ore eccedenti istituzionali sono conferite per un massimo di 3 ore oltre l’orario di cattedra e sono attribuite per orari settimanali di lezione strutturati oltre l’orario settimanale. Spettano per tutto l’anno scolastico, sono pensionabili al 118% e spettano anche in caso di malattia. Le ore eccedenti su spezzoni di cattedra vengono conferite fino ad un massimo di 6 ore settimanali e sono attribuite fino al 30 giugno. Non spettano in caso di malattia e sono considerate emolumenti accessori. Anche le ore alternative alla religione cattolica possono essere conferite fino ad un massimo di 6 ore settimanali e fino al 30 giugno. Spettano anche in caso di malattia ed essendo trattamento fondamentale, sono pensionabili al 118%.

Come sono trattate fiscalmente?

Fiscalmente, le ore eccedenti fanno cumulo con lo stipendio per cui alzano il reddito e l’IRPEF è da pagare con aliquota massima, oltre ad aumentare le addizionali regionali e comunali. Aumentando il reddito, si alza anche l’ISEE. Per questo ognuno dovrebbe valutare se conviene o meno farle. A livello previdenziale, invece, sono convenienti. Nella Certificazione Unica, le ore eccedenti su spezzoni di cattedra diminuiscono, fino ad azzerare, il conguaglio previdenziale. Inoltre, migliorano il montante previdenziale per cui aumentano le future prestazioni pensionistiche.

Docenti, ore eccedenti: quando conviene farle

