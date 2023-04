InfoDocenti.it, 12.4.2023.

In questi giorni gli uffici scolastici provinciali stanno comunicando alle scuole il report dei perdenti posto. Le scuole sarebbero tenute a fornire supporto e la modulistica utile per compilare la domanda di mobilità condizionata. Pubblichiamo la modulistica utile per l’a.s. 2023/24 per il personale docente. Ricordiamo che la domanda va presentata in cartaceo alla segreteria della scuola di titolarità che provvederà ad inviarla all’ufficio scolastico provinciale.

TRASFERIMENTO INFANZIA

TRASFERIMENTO PRIMARIA

TRASFERIMENTO SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TRASFERIMENTO SECONDARIA DI SECONDO GRADO

ALLEGATO D INFANZIA

ALLEGATO F PRIMARIA

ALLEGATO F

ALLEGATO F CONTINUITA’ LINGUA INGLESE

ALLEGATO D SECONDARIA

ALLEGATO D PRIMARIA

DICHIARAZIONE ATTIVITA’ SINDACALE

DICHIARAZIONE CONIUGE CHE NON PUO’ ASSISTERE

DICHIARAZIONE DI RESIDENZA ANAGRAFICA

DICHIARAZIONE ESIGENZE DI FAMIGLIA

DICHIARAZIONE FRATELLI SORELLE (PER ART. 33 C.5,7 LEGGE 104)

DICHIARAZIONE POSSESSO ABILITAZIONE SPECIFICA

DICHIARAZIONE TITOLO DI SOSTEGNO

DICHIARAZIONE UTILIZZAZIONE IN CLASSE DI CONCORSO

DICHIARAZIONE LEGGE 104

PLURIDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

.

.

.

.

.

.

.

Docenti perdenti posto, la modulistica utile

ultima modifica: da