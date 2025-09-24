Docente di ruolo e precario: posso svolgere un secondo lavoro? Ecco quando è possibile farlo. Scheda.

L’articolo 53 del Decreto legislativo n. 165 del 2001 disciplina le incompatibilità dei dipendenti pubblici, riprendendo le disposizioni già contenute nel Testo Unico n. 3 del 1957 e successivamente recepite nell’articolo 508 del T.U. 297/94. In base a questa normativa, vige l’obbligo di esclusività del rapporto di lavoro pubblico, con il conseguente divieto per i dipendenti di svolgere attività extraistituzionali. Le regole sono valide sia per i docenti a tempo indeterminato che determinato.

Incompatibilità con impiego nel settore privato ed eccezioni all’esclusività

Con un contratto a tempo pieno, il docente non può svolgere alcuna attività lavorativa nel settore privato.

Un’eccezione alla regola dell’esclusività è prevista dalla legge n. 662 del 1996, che consente ai dipendenti pubblici con un contratto part-time non superiore al 50% di svolgere attività libero-professionale o altre forme di lavoro subordinato o autonomo.

Incompatibilità

Il Dirigente dovrà appurare che:

non interferisca con gli obblighi istituzionali del docente;

non comprometta il regolare svolgimento della didattica;

venga svolta esclusivamente al di fuori dell’orario di servizio.

Il dipendente, al momento della richiesta di autorizzazione, deve quindi sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità.

Atri articoli sull’incompatibilità

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Docenti quando si può svolgere un secondo lavoro

ultima modifica: da