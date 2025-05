riceviamo e volentieri pubblichiamo,

dal Coordinamento Docenti CFR, Relativamente Inidonei, 1.5.2025.

Ur gente revisione del CCNI 2008 ai sensi dell’art.11 c.1

il Primo Maggio è una festa di Resilienza

per le motivazioni che riportiamo in ALLEGATO, condividiamo il commento al significativo POST, su Facebook, di Fabrizio Acanfora dal titolo:

Primo Maggio. Il lavoro come concessione

Ogni Riferimento a Fatti e Persone – Docenti “Relativamente Inidonei” …. NON è CASUALE.

Nel nostro caso (dipendenti della Pubblica Amministrazione ancora SENZA mezzi sufficienti per ottenere la revisione dell’iniquo e lesivo contratto CCNI 2008) tra demansionamento e discriminazioni di ogni genere, il Primo Maggio è una festa di Resilienza …ma anche di grande amarezza nel constatare quanto ancora lunga sia la strada da percorrere prima di ritrovare quel minimo di Dignità personale e professionale che ci spetta!

A seguito di accertamenti e giudizi diagnostici non di rado discutibili e illegittimi, diventiamo solo a parole “Docenti a tempo indeterminato IDONEI AL PROFICUO LAVORO anche in presenza di condizioni cliniche (es. malattie croniche o subacute), invalidità e/o disabilità acquisite, aggravate o più recentemente legate agli eventi pandemici”.

Nella realtà scivoliamo nella invisibilità di chi (distribuito in modo eterogeneo sul territorio e incastrato da condizioni cliniche troppo spesso inconciliabili con i parametri di una mobilitazione “tradizionale”) NON PUÒ SOSTENERE la propria istanza con Manifestazioni, presidi, spostamenti nella capitale o altre città chiave, per trattative e incontri istituzionali et. al.

“Invisibili” ma assertivamente operosi nell’impegno di voler vedere applicate per Noi e per TUTTI, le “concessioni” dell’art.4 della Costituzione: “La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”, auguriamo che i valori del 1° Maggio siano resi operativi tutti i giorni dell’anno!

Coordinamento Docenti CFR, Relativamente Inidonei

