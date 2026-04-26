Docenti sostegno e continuità didattica

di Francesco Di Palma, La Tecnica della scuola, 25.4.2026.

Continuità didattica sostegno, le nuove regole del 2026/27.Docenti non specializzati e di ruolo, chi non ha diritto alla riconferma. Fasi della procedura, accettazione, sanzioni.

Negli ultimi anni, la continuità didattica per gli alunni con disabilità è diventata un tema sempre più centrale. Il frequente cambio dei docenti di sostegno rappresenta infatti una criticità per il percorso educativo. Per questo motivo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è intervenuto con nuove indicazioni operative.

Le disposizioni si inseriscono nel quadro dell’O.M. 27 del febbraio 2026 e sono state definite con la circolare n. 7766 del 26 marzo 2026. Il riferimento è ai docenti di sostegno in servizio nel 2025/2026, con incarichi annuali o fino al 30 giugno, anche su spezzone. Non tutte le situazioni, però, rientrano nella procedura.

Docenti non specializzati seconda fascia GPS

Hanno diritto alla riconferma i docenti non specializzati inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento della seconda fascia stessa;

Docenti non specializzati e non inseriti in seconda fascia

Hanno diritto alla riconferma i docenti non specializzati non inseriti nella seconda fascia delle GPS, esclusivamente se individuati a livello provinciale quali destinatari della supplenza nell’anno scolastico 2025/2026 dallo scorrimento incrociato delle GAE e delle GPS di posto comune.

Docenti di ruolo

Possono essere riconfermati i docenti con contratto a tempo indeterminato, esclusivamente su posto intero a condizione che nell’a. s. 2025/2026 siano stato assegnatari di un posto di sostegno ex art. 47 o 70 del CCNL e che nell’a. s. 2026/2027intenda fruire del medesimo istituto contrattuale.

Non hanno diritto alla riconferma

I docenti non specializzati che stiano svolgendo una supplenza fino al 31/08/2026 o fino al 30/06/2026 in quanto individuati dalle graduatorie di istituto o dalla procedura d’nterpello non possono essere riconfermati.

Sono esclusi da eventuale conferma i docenti con contratto a tempo indeterminato (o con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo) con decorrenza 1/09/2026, e i docenti con contratto a tempo indeterminato con decorrenza anteriore che non abbiano superato il periodo di prova.

In ogni caso, l’istituto della conferma è fruibile esclusivamente nell’ambito dell’attribuzione dei contratti a tempo determinatoe, pertanto, non si applica alle fasi di mobilità annuale del personale di ruolo.

Fasi della procedura

Il dirigente scolastico

visti i requisiti dei docenti aventi diritto alla riconferma ,

, ricevuta la richiesta da parte delle famiglie degli alunni con disabilità certificata, entro il 31 maggio dell’anno in corso,

certificata, entro il dell’anno in corso, valutata positivamente la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell’interesse del discente, anche sentendo il GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, da comunicare alla famiglia e al docente entro il 15 giugno ;

con riferimento alla specifica situazione dell’alunno e della classe, da comunicare alla famiglia e al docente entro il ; comunica la volontà del docente ad essere riconfermato e che esistono le condizioni per la conferma entro il 26 giugno all’ UST (Ufficio Scolastico Territoriale) attraverso un’apposita funzionalità SIDI. In merito va precisato che la conferma definitiva da parte del docente è considerata valida ed è vincolante e irrevocabile nel corso della domanda per la scelta delle 150 sedi.

Contenuto della comunicazione al SIDI

Il dirigente scolastico, conclusa positivamente la fase istruttoria, sussistendone tutte le condizioni, nel dare comunicazione all’USTdi competenza inserirà al sistema le seguenti informazioni:

codice fiscale del docente ;

; tipo contratto (fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche); qualora il docente nell’a. s. 2025/2026 sia stato contrattualizzato su uno spezzone orario, sarà necessario specificare le ore di insegnamento;

(fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche); qualora il docente nell’a. s. 2025/2026 sia stato contrattualizzato su uno spezzone orario, sarà necessario specificare le sede di servizio dell’a. s. 2025/2026 ;

; grado di istruzione ;

; la sede di servizio dell’a. s. 2026/2027 nella quale opererebbe la conferma qualora fossero soddisfatte tutte le condizioni previste dalla norma; in caso di dimensionamento, il codice del plesso dovrà essere quello relativo alla nuova istituzione scolastica.

Acquisita a sistema l’istruttoria relativa alla confermabilità del docente, il dirigente scolastico potrà intervenire esclusivamente per rettificare errori materiali o per annullare la comunicazione a fronte dell’accertamento di fatti o situazioni che inficino l’esito dell’istruttoria stessa (per esempio, il trasferimento in altra istituzione scolastica dell’alunno per il quale si chiede la conferma del docente).

Espressione della volontà da parte del docente interessato

A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria avviata dal dirigente scolastico e dell’inserimento dei dati a sistema da parte dello stesso, il docente potenzialmente confermabile dovrà esprimere in via definitiva la volontà di accettare o non accettare l’eventuale conferma, indicando:

la tipologia di contratto di interesse (fino al 31 agosto 2027, fino al 30 giugno 2027 su posto intero, fino al 30 giugno 2027 su spezzone con eventuale espressione di interesse per il completamento).

Ricadute sull’accettazione

Il docente dopo che avrà espresso la volontà ad essere confermato sul posto richiesto, sarà escluso da tutte le procedure per il conferimento delle supplenze, ivi compreso la procedura di interpello. Qualora, invece, esprima la volontà di non accettare, l’aspirante mantiene titolo a partecipare al conferimento delle supplenze sia a livello provinciale sia a livello di istituto.

Confermabilità di più docenti

Nel caso in cui dalla verifica risulti che nella medesima istituzione scolastica sussistono tutte le condizioni per la confermabilità per più aspiranti, gli stessi saranno presi in considerazione secondo il seguente ordine:

Prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE , secondo la posizione e il relativo punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva GAE ;

, secondo la posizione e il relativo punteggio con cui risultano inclusi nella corrispettiva ; In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi GAE , si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado;

, si procede allo scorrimento delle per il relativo grado; In caso di ulteriore incapienza, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti non inclusi nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.

Servizio svolto in provincia diversa

Qualora il docente interessato alla procedura nell’a. s. 2025/2026abbia svolto servizio su posto di sostegno in una provincia diversa rispetto a quella di inserimento in GPS per l’a. s. 2026/2027, la nominabilità si considererà accertata qualora all’esito dell’elaborazione del sistema informativo residuino posti di sostegno non assegnati sul medesimo grado per il quale si richiede la conferma.

Mentre qualora, un docente sia stato confermato su uno spezzone in una provincia diversa da quella di inserimento in GPS per l’anno scolastico 2026/2027, non sarà possibile procedere al completamento.

Sanzioni in caso di rinuncia o abbandono

In caso di rinuncia alla conferma disposta o di mancata presa di servizio da parte del docente confermato, la sanzione prevede la perdita della possibilità di conseguire supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d’istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie e nel caso di abbandono di servizio da parte del docente confermato, il docente perde la possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie.

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Docenti sostegno e continuità didattica

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