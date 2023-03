dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 24.3.2023.



Il Ministro Giuseppe Valditara nell’incontro del 21 marzo u.s. con i sindacati ha presentato lo schema di decreto che prevede l’istituzione di due figure professionali da inserire nelle Scuole secondarie di II grado e l’altra a concretizzare l’attività di orientamento: il docente tutor e il docente orientatore. Lo stanziamento previsto è di 150 milioni di euro complessivi nel 2023.

I docenti tutor saranno circa 40 mila e dovranno frequentare un corso di 20 ore. A loro sarà riconosciuto un bonus annuo da 1.500 a 4.500 euro lordi e dovranno impegnarsi per un triennio per raggiungere gli obiettivi previsti dal PNRR.

Il docente tutor in particolare dovrà coordinare e sviluppare le attività didattiche volte alla personalizzazione dell’istruzione nelle classi terze, quarte e quinte delle secondarie di secondo grado, con lo scopo di facilitare il recupero degli allievi più in difficoltà e di potenziare i ragazzi con particolari talenti.

Il docente orientatore dovrà invece seguire le attività di orientamento per consentire ai ragazzi di fare scelte in linea con le loro attitudini e nella consapevolezza dei diversi percorsi di studio e di lavoro del territorio.

Si attende ora la pubblicazione della circolare esplicativa del prossimo decreto ministeriale che deve essere emanato entro i 180 giorni previsti dalla legge. È previsto che il docente tutor sia nominato già dal prossimo anno scolastico con un incarico annuale che durerà per i successivi 2 anni. I fondi per finanziare questa figura saranno recuperati dai 150 milioni del fondo per la valorizzazione del personale scolastico (art. 1 commi 561 della Legge di Bilancio 2023).

Per i docenti interessati è previsto un corso di formazione on line di 20 ore attivato da Indire, da attivarsi fin ad aprile di quest’anno. Tra i requisiti non vincolanti ma indicativi per l’individuazione di tale figure:

Aver prestato 5 anni di servizio a tempo indeterminato;

Aver svolto funzioni interne alla scuola su orientamento, Pcto e dispersione;

Impegnarsi a ricoprire tale incarico per almeno un triennio.

