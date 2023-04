di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 17.4.2023.

Docenti tutor e orientatori, il Ministero crea una pagina internet informativa.

Nel pomeriggio di lunedì 17 aprile è stata aperta, come indicato nella Nota ministeriale 958 del 5 aprile scorso, la piattaforma Indire “FUTURA PNRR – Gestione Progetti”, Area “Iniziative”, sezione “docenti tutor orientamento”, che permette ai dirigenti scolastici di comunicare i nominativi dei docenti individuati quali tutor e orientatori da avviare ai percorsi di formazione in vista dell’assunzione del ruolo da settembre 2023. Per comunicare quali saranno tutor e orientatori, in totale oltre 40 mila docenti, c’è tempo fino alle ore 15 del 2 maggio prossimo. Nella serata dello stesso giorno, il ministero dell’Istruzione ha reso disponibile il sito internet docentitutor.istruzione.it dedicata al Piano per l’orientamento varato a dicembre.

Il sito informativo si compone di cinque sezioni che saranno costantemente aggiornate. Nella prima, dal titolo il Piano, sono illustrate le ultime novità sull’orientamento varate nell’ambito dell’attuazione del PNRR, con un focus su docenti tutor e orientatori che, già dal prossimo anno scolastico, saranno attivi nelle scuole di secondo grado e supporteranno gli studenti di 70mila classi nelle loro scelte per il futuro.

Nella sezione dedicata alla normativa, continua a spiegare il Ministero, sono contenuti decreti e circolari utili per scuole, personale scolastico e famiglie.

La sezione formazione è aggiornata con le modalità per diventare tutor e orientatori, comprese quelle per partecipare alla formazione dedicata. Il Ministero ha annunciato che i docenti tutor individuati riceveranno successivamente un’apposita comunicazione per l’accesso ai percorsi formativi.

I corsi saranno organizzati da Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e saranno articolati in moduli online della durata di 20 ore.

Nella sezione pensata per studenti e famiglie ci sono, invece, le indicazioni sui nuovi strumenti a disposizione per l’orientamento. In un’ultima sezione sono contenute le notizie di attualità e i link utili.

Per l’istituzione dei tutor e dei docenti orientatori il Ministero ha già messo a disposizione uno stanziamento da 150 milioni di euro per l’anno scolastico2023/2024. Lo scorso 5 aprile le scuole hanno ricevuto le prime indicazioni operative.

.

.

.

.

.

.

Docenti tutor e orientatori, come individuarli e cosa devono fare ultima modifica: da