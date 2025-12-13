Lara La Gatta,

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, tramite il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e il Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale, ha fornito nuove indicazioni operative e chiarimenti riguardo l’assegnazione delle risorse e le attività di formazione destinate ai docenti tutor e orientatori per l’anno scolastico 2025/26. Queste figure sono centrali nell’attuazione delle Linee guida per l’orientamento (D.M. n. 328/2022), supportando la personalizzazione degli apprendimenti e la valorizzazione dei talenti degli studenti delle ultime tre classi delle scuole secondarie di secondo grado e delle loro famiglie.

I criteri di selezione per il 2025/26

Per conferire gli incarichi di tutor e orientatore per l’a.s. 2025/26, resta imprescindibile l’aver concluso positivamente il percorso di formazione OrientaMenti organizzato da INDIRE, propedeutico alla nomina da parte del dirigente scolastico.

Il Collegio dei docenti dovrà deliberare in merito ai criteri di precedenza, tenendo in considerazione preferibilmente i seguenti requisiti:

Aver già svolto le funzioni di docente tutor o orientatore negli aa.ss. 2023/24 e 2024/25, prioritariamente nella stessa istituzione scolastica o, in subordine, in un’altra. Aver ricoperto ruoli funzionali analoghi, come funzione strumentale o referente per l’orientamento, il contrasto alla dispersione scolastica, le attività ex PCTO o l’inclusione. L’anzianità di servizio. La disponibilità a ricoprire l’incarico per almeno un triennio scolastico.

Dettagli sui compensi

In merito alla retribuzione, si anticipa che sarà garantita in ogni istituzione scolastica la presenza di un docente orientatore, al quale è previsto un compenso pari a 1.500 euro lordo Stato.

Per quanto riguarda i docenti tutor, il compenso previsto oscillerà tra un valore minimo pari a 1.550 euro lordo Stato e un massimo di 2.725 euro lordo Stato. Inoltre, i docenti tutor riceveranno ulteriori compensi provenienti dalle risorse del Programma nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027, correlati alle ore di tutoraggio d’aula effettuate per ogni modulo didattico finanziato alla scuola.

Le singole istituzioni scolastiche statali definiranno, in sede di contrattazione integrativa, sia i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie assegnate sia la misura esatta dei compensi, tenendo conto delle specifiche peculiarità organizzative e contestuali. A titolo puramente orientativo, si ricorda che negli anni precedenti la ripartizione delle risorse finanziarie per le scuole secondarie di secondo grado è avvenuta prevedendo l’assegnazione di un raggruppamento di studenti compreso tra le 30 e le 50 unità per ciascun tutor.

Formazione: obbligo e scadenze

La formazione propedeutica per i nuovi docenti tutor e orientatori, che non hanno seguito il corso base negli scorsi anni, è fondamentale. Sulla piattaforma Scuola Futura è disponibile la quarta edizione del corso base “OrientaMenti – Livello base – Secondaria secondo grado” (ID: 428260), realizzato da INDIRE.

I docenti interessati alla nomina devono assicurarsi di concludere il corso base entro il 28 febbraio 2026.

INDIRE ha inoltre predisposto altri due percorsi formativi per il personale docente:

Orientamenti – Scuola Secondaria di Primo Grado – Corso base (ID: 384008).

Orientamenti – Scuola Secondaria di Secondo Grado – Corso avanzato (ID: 404678), destinato ai docenti che hanno già conseguito l’attestato del corso base.

Per approfondimenti culturali sui temi dell’orientamento, sono anche disponibili sul canale Youtube di INDIRE dei video in formato “Talk-show”. L’accesso alla piattaforma Scuola Futura si effettua tramite SPID, CIE o Eidas.

Sarà possibile iscriversi ai percorsi dal 15 dicembre 2025 e usufruire della formazione fino al 30 giugno 2026.

