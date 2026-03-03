Docenti tutor e orientatori, gli importi corretti

di Ivana Serra La Tecnica della scuola, 2.3.2026.

Docenti tutor e orientatori, ulteriori risorse per la contrattazione integrativa di Istituto? Gli importi corretti.

Si spera che i fondi vengano accreditati in tempi utili per i pagamenti entro il 31 agosto 2026.



Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, con la nota prot. 0018786 del 25 febbraio 2026, a firma della Dirigente Francesca Busceti, ha comunicato ad ogni scuola le risorse finanziarie finalizzate alla valorizzazione dei docenti tutor e orientatori ripartite secondo l’allegato A del D.M 15 del 30.01.26.

Nella stessa nota si chiarisce che tali compensi hanno natura accessoria e pertanto in sede di contrattazione integrativa di istituto devono essere definiti i criteri per la determinazione dei compensi ai docenti tutor.

Con successiva nota prot. n. 22623 del 2 marzo 2026, sono stati rettificati, in lieve diminuzione, i compensi minimi e massimi dei docenti tutor. Il compenso, infatti, varia da un minimo di euro 1.168,00 ad un massimo di euro 2.053,00 lordo dipendente.

Al docente orientatore il compenso riconosciuto resta pari ad euro 1.130,36 lordo dipendente.

Si evidenzia, ad ogni buon fine, che il CCNL periodo 2022-2024, all’art. 11 comma 4, nell’indicare le materie oggetto di contrattazione a livello di Istituzione scolastica, ha escluso il comma relativo ai criteri di utilizzo delle risorse dei docenti tutor e orientatore. Il Ministero invece nella nota, prot. 0018786 del 25 febbraio 2026 evidenzia la necessità del passaggio in contrattazione per la definizione dei criteri di utilizzo di tali risorse.

Ricordiamo anche che molte scuole hanno nel frattempo firmato la Contrattazione Integrativa.

Cosa fare?

Il suggerimento è comunque quello di riconvocare la RSU di Istituto e firmare un accordo integrativo che disciplini i criteri di utilizzo di tali risorse.

Nelle tabelle sottostanti un calcolo anche con l’indicazione dei netti che i docenti percepiranno.