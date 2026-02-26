Docenti tutor e orientatori, le risorse per il 2025/26

di .Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 25.2.2026.

Docenti tutor e orientatori, finalmente assegnate le risorse per il 2025/2026

dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La scorsa settimana avevamo scritto del sollecito nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’emanazione del decreto di riparto delle risorse destinate ai docenti tutor e orientatori per l’anno scolastico 2025/2026. Al centro della richiesta del sindacato, la necessità di sbloccare con urgenza i finanziamenti per consentire alle scuole di attuare pienamente le Linee guida sull’orientamento.

In una lettera formale inviata al Ministero, erano state evidenziate le difficoltà operative per molte istituzioni scolastiche a causa della mancata pubblicazione del provvedimento. Le scuole, infatti, avevano già provveduto alla nomina dei docenti tutor e orientatori e predisposto i relativi piani di orientamento, ma si trovano a operare senza la certezza delle risorse economiche necessarie per valorizzarne il lavoro.

Ora apprendiamo che finalmente le risorse sono state assegnate alle scuole.