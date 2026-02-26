InsegnantiMinistero Istruzione Autore: - 26 Febbraio 2026 / 05 : 02
Commenti disabilitati su Docenti tutor e orientatori, le risorse per il 2025/26

Docenti tutor e orientatori, le risorse per il 2025/26

Gilda Veneziadi .Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 25.2.2026.

Docenti tutor e orientatori, finalmente assegnate le risorse per il 2025/2026
dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Gilda Venezia

La scorsa settimana avevamo scritto del sollecito nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’emanazione del decreto di riparto delle risorse destinate ai docenti tutor e orientatori per l’anno scolastico 2025/2026. Al centro della richiesta del sindacato, la necessità di sbloccare con urgenza i finanziamenti per consentire alle scuole di attuare pienamente le Linee guida sull’orientamento.

In una lettera formale inviata al Ministero, erano state evidenziate le difficoltà operative per molte istituzioni scolastiche a causa della mancata pubblicazione del provvedimento. Le scuole, infatti, avevano già provveduto alla nomina dei docenti tutor e orientatori e predisposto i relativi piani di orientamento, ma si trovano a operare senza la certezza delle risorse economiche necessarie per valorizzarne il lavoro.

Ora apprendiamo che finalmente le risorse sono state assegnate alle scuole.

.
.
.
.
.
.
Docenti tutor e orientatori, le risorse per il 2025/26 ultima modifica: 2026-02-26T05:02:56+01:00 da
Tags:, , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia