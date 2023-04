di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 25.4.2023.

Docenti tutor, in arrivo la direttiva del Ministero dell’Istruzione: verrà riconosciuto punteggio aggiuntivo per formazione e servizio.

Docenti tutor, il Ministero dell’Istruzione e del Merito sta spingendo verso la nuova figura scolastica. Una delle novità contenute nella direttiva del ministro Giuseppe Valditara sarà rappresentata dal punteggio aggiuntivo che sarà riconosciuto per la formazione e il servizio prestato come docente tutor. Il punteggio aggiuntivo sarà utile sia per le graduatorie interne che per la mobilità.

Docenti tutor, in arrivo la direttiva del ministro Valditara: riconosciuto punteggio aggiuntivo per formazione e servizio

L’obiettivo del Ministero dell’Istruzione e del Merito, dunque, non sarà solamente quello di riconoscere al docente tutor un adeguamento economico per lo svolgimento della nuova funzione ma anche quello di premiarlo con un punteggio aggiuntivo che dovrà essere quantificato in sede di contrattazione integrativa tra ministero e sindacati. Le scuole del secondo ciclo d’istruzione, così come riporta l’edizione odierna di ‘Italia Oggi’, avranno tempo sino al prossimo 31 maggio per l’individuazione dei docenti tutor e orientatoriche, una volta confermata la loro disponibilità, si dedicheranno alle 20 ore di formazione online promosse da Indire.

Ciascuna istituzione scolastica ha già ricevuto indicazioni sul numero dei docenti che potranno essere avviati alla formazione, in relazione al numero di studenti iscritti nell’ultimo triennio. Considerando le cifre che sono state assegnate alle scuole, ad ogni tutor dovrebbero essere affidati una quarantina di studenti. I dirigenti scolastici, in questi giorni, stanno selezionando i docenti che hanno dato la propria disponibilità, sempre su base volontaria, allo svolgimento degli incarichi di docenti tutor e orientatori.

Docenti tutor, il Ministero spinge: in arrivo direttiva che prevede un punteggio aggiuntivo

