di Alessandro Giuliani, La Tecnica della scuola, 17.4.2023.

Valditara: così valorizzeremo i talenti di ogni ragazzo.

Il docente tutor e gli insegnantiorientatori che si stanno introducendo in circa 70 mila classi delle superiori sono l’inizio che porterà alla “rivoluzione del merito”: a dirlo è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nel giorno dell’avvio, lunedì 17 aprile, della piattaforma Indire che fino al prossimo 2 maggio permetterà ai dirigenti scolastici degli istituti superiori di comunicare i nominativi dei docenti individuati quali tutor e orientatori da avviare ai percorsi di formazione.

“Dal prossimo anno scolastico – ha detto in serata il numero uno dei dicastero bianco – , gli studenti e le loro famiglie potranno contare sul sostegno dei docenti tutor e degli orientatori, per poter individuare e valorizzare i talenti di ogni ragazzo e, di conseguenza, scegliere il percorso formativo più giusto sul quale proseguire”.

“La scuola tornerà ascensore sociale”

Quello che abbiamo fatto, ha continuato il professore Valditara, “è il primo passo di una concreta rivoluzione del merito, per una scuola che torni realmente a essere ascensore sociale e che non lasci indietro nessuno”.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha quindi tenuto a dire che “in questo cammino, i dirigenti, il personale scolastico e l’amministrazione non sono soli e verranno accompagnati dal Ministero con iniziative formative e una costante assistenza”.

Per comunicare quali saranno tutor e orientatori, in totale oltre 40 mila docenti, il ministero dell’Istruzione ha pubblicato la Circolare n. 1039, sempre del 17 aprile, e anche reso disponibile il sito internet docentitutor.istruzione.it dedicato al Piano per l’orientamento varato a dicembre.

Informazioni costanti alle scuole

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, il sito internet prevede cinque sezioni che saranno costantemente aggiornate. Nella prima, dal titolo il Piano, sono illustrate le ultime novità sull’orientamento varate nell’ambito dell’attuazione del PNRR, con un focus su docenti tutor e orientatori che, già dal prossimo anno scolastico, saranno attivi nelle scuole di secondo grado e supporteranno gli studenti di 70mila classi nelle loro scelte per il futuro.

Nella sezione dedicata alla normativa, continua a spiegare il Ministero, sono contenuti decreti e circolari utili per scuole, personale scolastico e famiglie.

La sezione formazione è aggiornata con le modalità per diventare tutor e orientatori, comprese quelle per partecipare alla formazione dedicata. Il Ministero ha annunciato che i docenti tutor individuati riceveranno successivamente un’apposita comunicazione per l’accesso ai percorsi formativi.

I corsi saranno organizzati da Indire (Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa) e saranno articolati in moduli online della durata di 20 ore.

Nella sezione pensata per studenti e famiglie ci sono, invece, le indicazioni sui nuovi strumenti a disposizione per l’orientamento. In un’ultima sezione sono contenute le notizie di attualità e i link utili.

.

.

.

.

.

.

Docenti tutor, per Valditara è l’inizio della “rivoluzione del merito” ultima modifica: da