Docenti utilizzati per il trasloco delle classi

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 8.6.2025.

Circolare del dirigente scolastico, offende e umilia il ruolo e le funzioni degli insegnanti.

Dopo la pubblicazione di una circolare emanata da una dirigente scolastica di un Istituto Comprensivo della Sicilia, arrivano, alla nostra Redazione, altre circolari che non mancheranno di suscitare polemiche e proteste. In questo particolare caso si tratta di una circolare pubblicata il 6 giugno 2025, dal dirigente scolastico di un Istituto Comprensivo di una nota località della provincia di Napoli.

Circolare che offende e umilia

La circolare di un dirigente scolastico di un IC della provincia di Napoli, rivolta ai docenti, dell’Infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria, oltre ad essere illegittima sul piano delle norme contrattuali, assume le caratteristiche dell’offesa e umiliazione della funzione docente. Nella circolare si danno ordini di servizio volti a demansionare il ruolo docente, assegnando loro mansioni di sistemazione e trasloco delle classi. Ai docenti della scuola secondaria si ordina la presenza a scuola per eventuali sostituzioni dei docenti impegnati a svolgere l’esame finale del I ciclo di istruzione, ma anche per svolgere compiti non deliberati nel piano annuale delle attività. Per capire meglio il senso della circolare, ne pubblichiamo un estratto:

Sistemazione e traslochi classi

È importante sapere che gli insegnanti non hanno obblighi contrattuali di lavoro che prevedono la sistemazione e il trasloco delle classi. Semmai questi compiti spettano ai collaboratori scolastici e non certo a chi ricopre la funzione docente.

Quindi, l’ordine di servizio che riguarda la sistemazione delle classi, l’eliminazione dei cartelloni, lo spostamento del materiale didattico in altre aule, non è compito che dovrebbe riguardare gli insegnanti, per cui è un ordine di servizio improponibile e mal indirizzato.

Presenza a scuola a giugno dei docenti

Per quanto riguarda invece la presenza a scuola, nel mese di giugno, per tre ore giornaliere, a svolgere la progettazione curriculare per l’a.s. 2025/2026, la progettazione per le attività di educazione civica, l’aggiornamento del documento di valutazione degli studenti e la predisposizione del calendario degli eventi 2025/2026, si tratta di attività che possono essere svolte all’interno delle 40 ore riservate alle attività collegiali e deliberate in seno al Collegio docenti nella proposta del Piano annuale delle attività. A quanto pare, per stessa ammissione di vari componenti del Collegio docenti dell’IC campano, tale attività non rientrano in nessuna delibera riguardante il piano annuale, quindi è una iniziativa disposta solo dal dirigente scolastico.

Le attività collegiali ordinarie, proposte al di fuori dal piano annuale deliberato dal Collegio, sono attività illegittime se imposte per ordine di servizio.

Docenti utilizzati per il trasloco delle classi

