dal blog di Gianfranco Scialpi, 17.3.2023.

Docenti “violentati”. Il Ministro Valditara esprime il suo parere sulle sanzioni. Poco convincente e lontana dalla realtà la soluzione ministeriale.

Docenti “violentati”. Sempre più casi

Docenti “violentati”. Ogni giorno i massmedia riportano qualche caso. Recentemente ho trattato il caso della docente “impallinata”. Non si tratta solo di violenza fisica, ma anche psichica prodotta anche dalla violazione della privacy. Ieri l’ultimo caso che conferma che la realtà spesso supera la fantasia. In altri termini, la violenza ha caratteristiche multiforme e spesso un profilo pulviscolare, non sempre percepita dai non interessati. Si legge, comunque su Orizzontescuola.it” Insegno in un liceo e i miei alunni sistematicamente mi derubano o tentano di aprire la mia borsa, che oramai tengo ben stretta. Mi sembra di essere in un bus affollato di borseggiatori.”



Il Ministro contrario alle sanzioni

Di fronte a questi casi il Ministro Valditara propone la sua ricetta ministeriale, che riduce la complessità del fenomeno. Ha dichiarato:

”Quello del bullismo nelle classi nei confronti dei docenti e degli studenti – ha detto il ministro in audizione – è un tema molto serio, al quale ho voluto dare particolare rilievo fin dall’inizio del mio incarico ministeriale. Da ministro mi sono assunto il compito di ridare autorevolezza ai docenti, di riportare la cultura del rispetto nelle aule…parlando con alcuni degli esperti che fanno parte di questo tavolo, ritengo ci si debba orientare verso soluzioni che impongano più scuola (e non meno scuola) nei confronti di chi commette atti di bullismo. Personalmente non sono particolarmente favorevole all’istituto della sospensione, perché il “meno scuola” non è un provvedimento utile a recuperare lo studente che commette atti di questo tipo.e ci si limita a sospendere per un anno, il rischio è che quel ragazzo vada poi a fare fuori dalla scuola altri atti di teppismo …Noi dobbiamo ripristinare non soltanto la scuola dei diritti, ma anche la scuola dei doveri. Quel ragazzo deve fare i lavori socialmente utili, perché soltanto lavorando per la collettività, per la comunità scolastica, umiliandosi anche, evviva l’umiliazione che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità.”

Docenti “violentati”. L’idea del Ministro non convince

La possibile soluzione al problema del bullismo sui docenti ha diverse criticità. Innanzitutto è partorita all’interno delle stanze silenziose del Ministero. Chi ha fatto esperienza di questi ambienti, sa che i rumori, le grida fuori dal palazzo non arrivano. Traslando la situazione, la realtà non entra nelle stanze ministeriali. La conferma proviene dall’idea del Ministro di non punire il bullo, ipotizzando esclusivamente percorsi di recupero. Da persona della scuola informata (tante letture) che vive l’aula, esprimo il mio dissenso. Quale esperienza di scuola reale hanno gli esperti? Da quanti anni non varcano un’aula di classi sovraffolalte e rumorose?

Puntare sul concetto di piena responsabilità

Il ragazzo che commette atti di bullismo deve essere punito in modo proporzionale all’atto (tre-cinque dieci giorni), decidendo anche per la bocciatura con frequenza (casi gravi). Il provvedimento da applicare sempre, deve essere accompagnato da attività di pubblica utilità anche per pochi giorni (pulizia giardino, locali della scuola…).

Occorre formare i nostri ragazzi al principio di responsabilità costituito dalla “punizione” e contenporaneamente dallo svolgimento di attività finalizzate a farlo uscire dal suo narcisismo senza limiti, riscoprendo il senso di comunità. Ovviamente per rendere inattaccabile questa doppia modalità deve essere prevista dal regolamento d’Istituto. Il documento deve prevedere patti con cooperative o enti locali (casi gravi). In questo modo si evitano gli immancabili ricorsi dei genitori-paracadute sempre molto attenti alla sola sensibilità del proprio figlio.

Docenti “violentati”, la soluzione “zero sanzioni” non convince

