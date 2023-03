Istruzioni per il servizio di consulenza della Gilda di Venezia.

Sul sito della Gilda di Venezia è possibile consultare la sezione speciale appositamente dedicata alle operazioni di mobilità: Mobilità per l’a.s. 2023/2024. Leggete regolarmente questa pagina che sarà tempestivamente aggiornata in caso di novità.

Il servizio di consulenza

La consulenza sulle domande di mobilità per l’a.s. 2023/24 viene fatta solo agli iscritti. Data la situazione contingente le domande verranno effettuate in presenza oppure on line SOLO su appuntamento per cui i colleghi sono pregati di seguire SOLO le modalità indicate dai sotto.

I colleghi devono ricordarsi che verranno considerate SOLO le domande di coloro che dopo aver chiesto un APPUNTAMENTO avranno PRECOMPILATO quanto indicato di seguito:

Devono inviare una richiesta di consulenza solo dopo aver verificato la funzionalità dello SPID e del codice personale

e del Ricordiamo che la procedura sarà ESCLUSIVAMENTE su Istanze on line . Invitiamo i colleghi che non sono ancora registrati al sistema Polis di farlo al più presto collegandosi al link sottostante: Istanze on line .

. Invitiamo i colleghi che non sono ancora registrati al sistema Polis di farlo al più presto collegandosi al link sottostante: . E’ necessario precompilare on line la DOMANDA (in particolare la scelta delle sedi) compresi gli ALLEGATI (l’allegato D relativo al proprio ordine di scuola e altri eventuali allegati che vi possano servire. E’ possibile trovare e scaricare tutti i modelli da questo link: Modulistica dove potete trovare anche una Plurichiarazione personale cumulativa che li comprende tutti.

Si ribadisce ai colleghi che è ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE accedere al servizio di consulenza sulla mobilità con i seguenti materiali già precompilati.

Inoltre COMPILARE ED INVIARE la Dichiarazione liberatoria Gilda 2022/23.

Chi non è iscritto e richiede assistenza, dovrà iscriversi, compilando i seguenti modelli ed inviandoceli, unitamente a copia del documento di identità, a info@gildavenezia.it

Confidiamo nella collaborazione dei colleghi

In caso di particolari necessità scrivere a info@gildavenezia.it.

.

Le date delle domande:

Docenti: 6 marzo al 21 marzo 2022

Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 2 maggio .

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 24 maggio . .

Insegnanti IRC: dal 21 marzo al 17 aprile 2023



Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 22 maggio 2023.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio.

.

Personale Educativo: dal 9 marzo al 29 marzo 2023

Il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 3 maggio 2023

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 29 maggio 2022.

.

Personale ATA: dal 17 marzo al 3 aprile 2023

Il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è l’11 maggio 2023

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 1 giugno.

.

I vincoli

I vincoli previsti all’art.1 commi 2- 4- 6 e 7 dell’ordinanza Mobilità 2023/24 sono i seguenti:

art.1 comma 2: vincolo triennale previsto dal CCNL 2018 Riguarda i docenti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio su una scuola indicata nella domanda con preferenza puntuale o nel caso di mobilità ottenuta su istituzione scolastica nel corso dei movimenti della I fase attraverso l’espressione del codice di distretto sub comunale. Tale vincolo opera all’interno dello stesso comune anche per i movimenti di II fase da posto comune a sostegno e viceversa, nonché per la mobilità professionale. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13 nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti su una preferenza espressa. Art. 1 Commi 4 e 6: vincolo triennale previsto dal Decreto 36/2022 Si applica a tutti i neoimmessi in ruolo a decorrere dall’anno scolastico 2022/23 Limitatamente all’anno scolastico 2023-24 tali docenti possono presentare l’istanza di mobilità, tuttavia la convalida della domanda è subordinata all’entrata in vigore di un intervento legislativo di chiarimento che dovrebbe essere inserito nel decreto PNRR 2. N.B. I docenti nominati a tempo determinato nell’anno scolastico 2021-22 (art. 59 comma 4 DL 73) assunti a tempo indeterminato con decorrenza giuridica nel medesimo anno scolastico non sono assoggettati al vincolo triennale. (art. 1 comma 5 OM) Art. 1 comma 7: vincolo previsto dal Decreto Sostegni BIS (73/2021) A decorrere dalle operazioni di mobilità relative all’anno scolastico 2022/2023, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della provincia chiesta, qualora diversa da quella di precedente titolarità. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 13, comma 1, punto I, III, IV, VI, VII e VIII, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della provincia chiesta.

Chi può presentare domanda

Riportiamo di seguito alcune importanti indicazioni utili per il servizio di consulenza nelle domande di mobilità per l’a.s 2023/24.

Come sapete, nell’ultimo incontro è stato definitivamente sottoscritto solo dalla CISL (ma non dalle altre dalle OO.SS.) e dall’Amministrazione il CCNI del 2022/25. Tutti i riferimenti normativi sono raccolti qui.

Le domande di trasferimento dovranno essere presentate via internet, tramite la piattaforma Istanze On Line, in un’unica fase per ogni ordine di scuola.

1 – Durata del contratto

il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo sulla mobilità è triennale;

il personale docente potrà partecipare annualmente ai movimenti, ossia ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo/cattedra, tranne coloro i quali saranno soddisfatti nella domanda di quest’anno ;

i docenti, che otterranno una delle scuole richieste volontariamente, non potranno chiedere nuovamente il trasferimento/passaggio prima di tre anni.

2 – La titolarità su scuola

I docenti, che ottengono il movimento richiesto diventano titolari su scuola sia che si tratti di trasferimento che di passaggio di ruolo/cattedra.

3 – Le percentuali trasferimenti e immissioni in ruolo

Le operazioni di mobilità verranno effettuate sulla base di queste percentuali:

50% alle immissioni in ruolo;

50% alla mobilità.

4 – Le fasi mobilità

La mobilità si svolgerà in 3 fasi:

Prima fase-comunale: trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità Seconda fase-intercomunale: trasferimenti tra scuole di comuni diversi all’interno della provincia di titolarità. Sono compresi i trasferimenti da posto di sostegno a posto comune e viceversa, se richiesti tra scuole dello stesso comune di titolarità. Terza fase – interprovinciale: trasferimenti e passaggi di cattedra e di ruolo in scuole di una provincia diversa rispetto a quella di titolarità. Passaggi di cattedra e di ruolo nella provincia di titolarità.

5 – Le preferenze

I docenti, che chiederanno trasferimento e/o passaggio di ruolo/cattedra, potranno indicare nel modulo domanda, senza alcun vincolo, preferenza su:

scuola;

comune;

distretto;

provincia.

Altre informazioni utili si possono trovare qui: Mobilità 2023/24: le guide

Domanda di mobilità per l’a.s. 2023/24: servizio di consulenza

ultima modifica: da