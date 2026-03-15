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Istruzioni per il servizio di consulenza della Gilda di Venezia.
Sul sito della Gilda di Venezia è possibile consultare la sezione speciale appositamente dedicata alle operazioni di mobilità:
Mobilità per l’a.s. 2026/2027.
Leggete regolarmente questa pagina che sarà tempestivamente aggiornata in caso di novità.
Il servizio di consulenza
La consulenza sulle domande di mobilità per l’a.s. 2026/27 è riservata solo agli iscritti o chi si iscriverà prima di recarsi in ufficio.
Modulo di iscrizione alla Gilda degli insegnanti
Il servizio di consulenza sarà fatto in presenza oppure on line SOLO su appuntamento per cui i colleghi sono pregati di seguire SOLO le modalità indicate qui sotto.
Prendi un appuntamento
Istruzioni per la compilazione della domanda
I colleghi devono ricordarsi che verranno considerate SOLO le domande di coloro che avranno PRECOMPILATO e seguito quanto indicato di seguito:
- E’ necessario inviare una richiesta di consulenza solo dopo aver verificato la funzionalità dello SPID.
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- La procedura sarà ESCLUSIVAMENTE su Istanze on line. Invitiamo i colleghi che non sono ancora registrati al sistema Polis di farlo al più presto collegandosi al link sottostante: Istanze on line.
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- E’ necessario precompilare on line la DOMANDA (in particolare la scelta delle sedi) compresi gli ALLEGATI: l’allegato D relativo al proprio ordine di scuola e altri eventuali allegati che vi possano servire. E’ possibile scaricare tutti i modelli da questo link: Modulistica dove potete trovare anche una Plurichiarazione personale cumulativa che comprende tutte le altre autocertificazioni utili alla vostra domanda.
Si ribadisce ai colleghi che è ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE accedere al servizio di consulenza sulla mobilità con i seguenti materiali già precompilati.
Inoltre COMPILARE ED INVIARE la Dichiarazione liberatoria Gilda.
Per evitare malintesi ribadiamo che chi non è iscritto e richiede assistenza, DOVRA’ ISCRIVERSI, compilando i seguenti modelli ed inviarli, unitamente a copia del documento di identità ai recapiti indicati
Confidiamo nella collaborazione dei colleghi
In caso di particolari necessità scrivere a info@gildavenezia.it.