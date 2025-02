di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 8.2.2025.

Domanda di mobilità territoriale e passaggio di cattedra:

bisogna fare due domande distinte e si può scegliere a quale dare la priorità.

Una nostra affezionata lettrice, docente di ruolo su tipologia di posto sostegno e classe di concorso A018 dal 2016/2017, ci chiede se, con la prossima domanda di mobilità 2025/2026, può fare domanda di mobilità territoriale su A018 posto comune e passaggio di cattedra A019. Ci chiede anche se è possibile, in caso possa fare entrambe le richieste e ottenga esito positivo da tutte e due le domande, dare priorità al passaggio di cattedra rispetto al trasferimento su A018 posto comune.

Domande su più modelli di mobilità

Va premesso che le domande di mobilità per docenti dovranno essere presentate tramite Istanze Online del MIM in modalità telematica. La docente titolare su A018 tipologia di posto sostegno, sempre che abbia già superato il quinquennio di vincolo su posto di sostegno, può fare contemporaneamente domanda, con la compilazione di due modelli distinti, di mobilità territoriale per A018 posto comune e mobilità professionale di passaggio di cattedra A019 sempre su posto comune.

In buona sostanza in generale, un docente che non ha alcun tipo di vincolo sulla mobilità, ed è titolare in un classe di concorso XXXX della secondaria di II grado, potrebbe fare, avendone titolo, la domanda di mobilità territoriale per la classe di concorso XXXX, la domanda di passaggio di cattedra per la classe di concorso YYYY della secondaria di II grado e avendo abilitazione per l’insegnamento della classe di concorso ZZZZ della scuola secondaria di I grado potrebbe anche richiedere il passaggio di ruolo.

In questo ultimo caso dovrà presentare tre modelli di domanda, il primo per la domanda di mobilità territoriale per la classe di concorso XXXX, un’altra domanda andrebbe presentata per il passaggio di cattedra verso la classe di concorso YYYY e un terzo modello di domanda di mobilità andrebbe presentato per il passaggio di ruolo per la classe di concorso ZZZZ per la scuola secondaria di I grado.

È bene sottolineare nuovamente che in caso di mobilità volontaria, la compilazione delle domande di mobilità va fatta online tramite il sistema informatizzato POLIS.

Ordine di priorità dei passaggi

Bisogna sapere che la mobilità dei docenti si divide in mobilità territoriale, ovvero la domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale nello stesso ordine e grado di istruzione e per la stessa classe di concorso, e la mobilità professionale, ovvero i passaggi di ruolo verso altro ordine o grado di istruzione, o i passaggi di cattedra, ovvero verso altre classi di concorso dello stesso ordine e grado di istruzione di titolarità.

Ai sensi dell’art. 6, comma 3, dell’ipotesi di CCNI mobilità 2025-2028, la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l’ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell’ordine della graduatoria e delle precedenze.

È importante ricordare che nella prossima OM mobilità 2025/2026 verrà ancora meglio precisato che per i docenti degli istituti di istruzione secondaria, richiedenti contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, dovranno specificare, nell’apposita sezione del modulo-domanda relativo al passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, secondo quale ordine chiedono che esse siano trattate.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mobilità territoriale e passaggio di cattedra, come funziona ultima modifica: da