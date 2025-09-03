dal blog di Gianfranco Scialpi, 2.9.2025.

Dossier edilizia scolastica. Il portale tuttoscuola.com rivela la significativa criticità degli edifici che accolgono i nostri ragazzi. Le loro esistenze fisiche!

Dossier edilizia scolastica. Una delle reali criticità delle scuole

Dossier edilizia scolastica. Oggi riprendono le attività sociali. Pensando alla scuola, l’estate è stata caratterizzata da vicende amplificate dai massmedia. Il riferimento è innanzitutto alla protesta di una decina di ragazzi verso l’esame orale. Segue poi la richiesta (agosto) di un posticipo dell’inizio delle lezioni al primo ottobre, giustificata dal caldo torrido previsto per settembre (certezza a un mese di distanza?); evidenziate le solite proteste per le vacanze troppo lunghe. Chiude la lista, la questone del divieto degli smartphone che riguarda tutto i cicli scolastici.

Riteniamo che le suddete questioni siano importanti, ma non tali, da occupare per diversi giorni, e in alcuni casi settimane, le colonne dei quotidiani e gli spazi dei siti anche di settore. Siamo consapevoli che l’importanza di una vicenda dipenda dalla previsione di essere interessante per il lettore (visualizzazioni, commenti, condivisioni)

Grazie ora a tuttoscuola.com è evidenziata una reale criticità del sistema scolastico, in quanto potenzialmente potrebbe coinvolgere fisicamente gli allievi/studenti e tutto il personale scolastico. Quindi persone! Ci riferiamo alle criticità degli edifici scolastici. Il dossier proposto analizza le cinque certificazioni in tema di sicurezza (Certificato di agibilità, Certificato di prevenzione incendi, Certificato di omologazione centrale termica, Piano di evacuazione, DVR). Il risultato è allarmante: Si legge “Nove edifici scolastici su dieci non dispongono di una o più certificazioni obbligatorie in tema di sicurezza. Dei 40 mila edifici scolastici statali, ben 36 mila non si possono definire a norma” Altro dato, che dovrebbe attenzionare la politica, è il seguente: il 9% degli edidfici scolastici non ha nessuna certificazione.

L’evidente criticità dei nostri edifici avrà i fari mediatici accesi per uno-due giorni. Seguirà poi il silenzio, a differenza di quelle già citate che invece continuano, anche se in tono minore, ad essere attenzionate dai massmedia.

Dossier edilizia scolastica. Finalmente evidenziata una vera criticità!

